Uneekspert selgitab, mida teeb koroonaviirus unerütmiga

Umbes 80 protsendil inimestest, kellel on Covid-19 suhtes kerge reaktsioon, kaovad sümptomid umbes kahe nädalaga. Teised, kellel on tõsisemad juhtumid, vajavad taastumiseks kolm kuni kuus nädalat.

Praegu on tuvastatud enam kui 50 koroonahaiguse pikaajalist mõju. Mõned uuringud näitavad, et neuropsühhiaatrilised sümptomid, nagu posttraumaatiline stressihäire, ärevus ja unetus, võivad aja jooksul süveneda. Dr Pena Orbea sõnul on inimestel, kellel on enne koroonasse nakatumist esinenud vaimse tervise häireid, suurem risk ärevuse ja depressiooni tekkeks. Viimane põhjustab samuti unehäireid.