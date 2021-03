VIDEO JA BLOGI ⟩ Lähiajal saavad vaktsiini ka riigikogulased ja valitsusliikmed

Kuigi täpsed kellaajad ja kuupäevad veel paigas pole, kommenteeris tervise- ja tööminister Tanel Kiik pressikonverentsil, et ilmselt saab ta vaktsiini märtsikuu jooksul. «Nii nagu oleme laiemalt eesliinitöötajate vaktsineerimisega edasi liikumas, on mõistlik jõuda ka niiöelda strateegilise eesliinini,» selgitas ta. «Minu vaktsineerimise kuupäeva, kellaaega paigas veel pole,» ütles Kiik.

Samuti rääkis perearst ja immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige Marje Oona, et ekspertkomisjoni otsusel pikendatakse nii Pfizeri kui ka AstraZeneca vaktsiinide manustamise intervalli. «Teadsime, et AstraZeneca on tõhus haiguse ärahoidmisel, aga neljanädalase intervalli juures võib jääda 60 protsendi juurde. Täiendavate andmete lisandumisel on selge, et vaktsiini tõhusus sõltub dooside manustamise intervallidest,» selgitas ta. AstraZeneca vaktsiini manustamise intervall pikendatakse 12 nädalani ning Pfizer/BioNTech vaktsiini puhul maksimaalse intervalli ehk kuue nädalani.