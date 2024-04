Stressirohke kevadine eksamiperiood toob fookusesse ärritunud soole sündroomi

Ärritunud soole sündroom on soolestiku haiguslik seisund, mis tekitab kõhulahtisust ja – kinnisust, gaase ning valu soolestikus. «Teadaolevalt on sellest haigusest vähemal või suuremal määral mõjutatud iga kümnes inimene üle maailma. Levinumad vaevused on gaasid, puhitus, valu alakõhus ja tavaliselt kõhulahtisus, kuid mõnikord võib olla ka vastupidine, pidev kõhukinnisus. Suureneb vajadus roojata päeva jooksul ja võib esineda ka tahtmatut roojamist,» kirjeldab BENU farmatseut Lauri Baar ebameeldivat terviseprobleemi.

Arvatakse, et ärritunud soole sündroomi puhul ei ole tegu üksnes kõhuprobleemiga, vaid tähtsat rolli mängib ka psühholoogia ja kuidas kõhu- ja ajunärvid omavahel suhtlevad. «Kui nende vaheline infokulg on häiritud, tekivad ka seedeprobleemid.»

Baar lisab, et ärritunud soole sündroomi on raske ära tunda, sest esialgu võib tunduda, et tegu on lihtsalt seedeprobleemiga. Haigusele võib viidata vaevuste pikaaegne esinemine. «Üldjuhul paranevad kõhuprobleemid mõne päevaga, kuid ärritunud soole sündroom võib kesta ka aastaid, mõnikord võib tegu olla ka elukestva vaevusega.»

Enim puudutab ärritunud soole sündroom keskealisi ja vanemaid, kergema kuluga esineb probleemi ka noortel. «Naistel esineb ärritunud soole sündroomi rohkem, kui meestel. Üldjuhul on juba diagnoosi saanutel meeles, et vaevused olid tekkinud juba noorelt, kuid need ei esinenud nii tihti ja olid kiiresti mööduvad,» räägib farmatseut.

Kevad ja eksamiperiood võivad tekitada tugeva stressireaktsiooni