VAKTSINEERIMISINFO ⟩ Nädalavahetuse massvaktsineerimine ootab veel registreerijaid

Nädalavahetusel toimub üle Eesti koroonaviiruse vastu vaktsineerimine ning vaktsiinidoose on plaanitud enam kui 24 000 vaktsineerimiseks. Vaktsineerimisele on veel vabu aegu ning tervisekassa meenutab, et nii ulatuslikku vaktsineerimist lähiajal enam ei tule.