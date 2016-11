E-sigareti suits võib põhjustada suuhaigusi

Lennujaamatöötajad märkasid, et ühest kohvrist tuleb suitsu, hiljem selgus, et tulekahju põhjustas süttinud e-sigarett.

Ekspert: noorte suitsetamisharjumused on muutunud

Tervise arengu instituudi eksperdi Tiiu Härmi sõnul ei alusta noored sageli suitsuproovimist enam vanemate tagant näpatud sigaretist, vaid huuletubakast, maitsestatud e-sigaretist või vesipiibust.

E-sigarettide mõju tervisele on sarnane tavasigarettide omaga

​Tervise arengu instituut alustab teavitust, millega tuletab meelde, et e-sigaret, huuletubakas ja vesipiip ei ole suitsetamise ohutum alternatiiv ega aita suitsetamisest loobuda.

E-sigaret päästab miljoneid elusid – kas tõde või vale?

Tartu tervishoiukõrgkooli rahvatervise õppejõud Liana Kurg on astunud ilmselgelt õhukesele jääle, kui kõneleb sellest, et e-sigareti mainet kistakse Eestis teenimatult alla, samal ajal e-sigaretist kui heast abivahendist suitsetamisest loobumisel ei räägita üldse.

E-sigareti suitsus avastati vähki tekitavaid ühendeid

Enamik inimesi ei saa vastu vaielda väitele, et e-sigaret on tervisele ohutum kui tavaline suits. Kuid uuringud on näidanud, et ka veipimine ehk e-sigareti suitsetamine on tervisele ohtlik.

Lugeja kiri: vajame laiapõhisemat suitsetamise arutelu

Huvitav on jälgida, kuidas käsitletakse meedias tehnoloogia ja innovatsiooniga seotut. Ühed teemad tõstatuvad esiplaanile, teised jäävad sootuks tähelepanuta. Seejuures ei pruugi teemade valikul, käsitluste rohkusel/vähesusel ja laadil olla mingit loogilist või ühest põhjust. Võtame näiteks kaks viimasel ajal väga populaarset teemat: taksondus ja suitsetamine. Tehnoloogilise innovatsiooni (äpid ja e-sigar) tõttu on mõlemad valdkonda jõudnud n-ö uuenemisfaasi.

E-sigarettide pooldajad taunivad e-sigareti veebipoodide keelamise plaani

E-sigareti müüjate ja kasutajate liit taunib sotsiaalministeeriumi poolt kiirkorras kooskõlastusringile saadetud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega plaanitakse keelata e-sigarettide ja e-vedelike Eesti-sisene ning piiriülene kaugmüük ehk veebipoed.

Teadlane: e-sigaret võib olla ohtlik vaenlane

Kuigi e-sigarette on seni peetud suhteliselt ohutuks, on Tartu ülikooli arst-õppejõud Katre Jürgensoni sõnul põhjust karta, et see moodne leiutis on hunt lambanahas.

E-sigareti antireklaam tekitab küsimusi

Hiljuti valminud Suurbritannia Terviseameti (Public Health England) raportis kajastati, et e-sigareti ei ole seni seostatud veel ühegi tõsise terviserikkega. Eesti Tervise Arengu Instituut on selle seisukohaga kursis, kuid ei ole sellega päri ning on arvamusel, et e-sigarettide suhtes peaks olema pigem ettevaatlik.

TAI: e-sigaret ei ole ohutum

Kui tubakasuitsu kahjulikkusest on enamik inimesi teadlikud, siis e-sigarette peetakse ekslikult ohutuks. Kuid e-sigarettide tarvitamisel väljahingatav õhk sisaldab mitmeid mürgiseid aineid, mis on kahjulikud nii suitsetajale endale kui ka kõrvalseisjatele.

E-sigareti müüja esitas kokkulepitust kõrgema arve

E-sigareti müüjalt üksnes e-sigari tellinud inimene pidi pärast kinni maksma ka talle saadetud sigarivedeliku komplekti, kuigi kokkulepe selles osas puudus.

E-sigareti plahvatus põhjustas tõsiseid vigastusi

Noor Prantsuse kodanik sai pärast e-sigareti plahvatamist paremale käele tõsised põletushaavad.

E-sigaret võib arvuti pahavaraga nakatada

USB-pesasse ühendatud odavad tundmatutelt tootjatelt soetatud e-sigaretid võivad arvuti pahavaraga nakatada.