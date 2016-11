Läti esimene eutanaasiajuhtum sai lõpu

Päev enne oma 47ndat sünnipäeva suri Viesturs Bundza, kes eelmisel suvel kogus Lätis raha eutanaasia tegemiseks, kirjutab TVnet.

2014. aasta augustis sai mees teada, et tal on neljanda staadiumi vähk – agressiivne ja kiiresti leviv. Mehele tehti nii operatsioon, kiirutus- kui ka keemiaravi. Kogu ravist hoolimata sai mees aru, et võitlus vähile on juba kaotatud ja ta hakkas koguma raha, et minna Šveitsi eutanaasiakliinikusse.

Mehe soov oli lahkuda elust vabatahtlikult, kuid teha seda haiglas. Tema soovi täitmiseks annetasid lätlased 10 000 eurot. Lätis oli see esmakordne juhus, kus inimene ei palu raha mitte elu päästmiseks vaid lahkumiseks.