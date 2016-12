Kuiva naha tõhus abimees – uurea

Dermatoloogid ütlevad, et kõige tähtsam element nahahooldusvahendites on niisutav toime. Piisavalt niisutatud nahk on elastne, pehme ning näeb välja oluliselt noorem. Naha niisutamine pidurdab kindlasti ka vananemisprotsesse ja kortsude teket. Uureat sisaldavate kreemide kasutamine aitab parandada naha niiskustasakaalu ja muuta nahka pehmeks ja siidiseks, leevendades nõnda naha ärritust ja kiirendades rakkude uuenemist. Uurea aitab ka säilitada naha hüdrolipiidkihti ning seeläbi parandada naha kaitsevõimet. Kuna uurea on hüpoallergeenne, on seda laialdaselt kasutatud juba aastaid. Samuti on sel antiseptiline ja seenevastane toime. Aga mis see paljukiidetud uurea siis ikkagi on?

Kuiva naha parim sõber

Uurea on inimorganismis looduslikult esinev ühend, mis sisaldub nahas ja peaaegu igat tüüpi vedelikus, mida meie organism toodab. Uurea on värvitu ja lõhnatu kristalliline aine, mille sulamistemperatuur on 133oC. Normaalne uureasisaldus nahas peaks olema umbes 1%. Seda taset mõjutavad aga paljud faktorid, näiteks vanus, stress, teatud haigused, mille tulemusel uureasisaldus võib väheneda kuni poole võrra. Liiga madal uureasisaldus toobki endaga kaasa naha kuivuse ja sellega kaasneda võivad probleemid. Haigused, mille korral uurea tase nahas võib drastiliselt väheneda, on näiteks diabeet, psoriaas ja ihtüoos.

Esmakordselt sünteesiti uurea 1828. aastal ja sellest ajast alates on see aine laialdaselt kasutuses just kuiva naha hooldamiseks mõeldud toodetes. Uureat sisaldavad tooted sobivad suurepäraselt kasutamiseks õrna, atoopilise, kuiva, õhukese, vananeva, ketendava ja psoriaatilise naha korral.

Millised on võimalused?

Uureat sisaldavat dermakosmeetikat võib leida erinevat, ning uurea sisaldus nendes on 2–10%. Kuivusega kimpus, kuid muidu terve naha korral on soovitatav maksimumkontsentratsioon kuni 5%. Suurema uurea kontsentratsiooniga tooted (kuni 10%) sobivad psoriaasi ja ihtüoosi korral kasutamiseks. Ning sellest veel suurema kontsentratsiooniga (20-50%) kasutatakse nahapaksendite ja lõhede korral. Nii suure uurea kontsentratsiooniga tootel on juba ka keratolüütiline toime, mis nahapaksendeid turvaliselt lõhustab.

Parima niisutava efekti saavutamiseks peaks uureaga dermakosmeetika nahale kandma kohe pärast pesemist või veeprotseduure. Kindlasti ei tohi seda kasutada katkisel nahal ning vältima peab selle silma sattumist.

Eestis üle 10 aasta apteegis müügil olnud rohkelt uureat ja looduslikke niisutavaid toimeaineid sisaldavad Atolys, Psorilys ja Xerolys pikaajaliselt niisutavad emulsioonid muudavad naha pehmeks ja elastseks. Tooted sisaldavad patenteeritud koostisainet urodium, mis pikendab uurea niisutavat toimet tänu sellele, et uurea ei kristalliseeru. Pumppudel teeb kasutamise mugavaks.

Tuuliste ja külmade ilmade tõttu on väga tähtis hoolitseda ka oma näonaha eest, et vältida nahakuivust ja kortsude teket. Selleks sobib hästi Xerolys visage näokreem, millel on tänu aktiivsetele koostisainetele pikaaegne niisutav toime. Kreem on õli-vees emulsiooni tüüpi, kerge tekstuuriga ning imendub kiiresti, tekitades kohese elastsuse ja pehmuse.

Lysaskin tootesarja kuuluvad Atolys, Psorilys ja Xerolys+ emulsioonid kuuluvad toetavate toodetena Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu.