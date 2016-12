Kohus mõistis arsti patsiendi surmas süüdi

Kohus otsustas, et karistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane kohtu määratud katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Arstile määrati katseajaks kaks aastat.

Karistusseadustik näeb ette, et ettevaatamatusest teise inimese surma põhjustamise korral võib karistada maksimaalselt kuni kolmeaastase vangistusega.

Samuti mõistis kohus arstilt välja varalise kahju hüvitamiseks 406 eurot ja mittevaralise kahju hüvitamiseks 14 190 eurot.

Ka tuleb mehel tasuda sunniraha 645 eurot, kaitsja tasu 299 eurot ja ekspertiisitasu 271 eurot. Mees ise ennast kohtus süüdi ei tunnistanud.

Kohtuotsus on õigus edasi kaevata apellatsiooni korras Tartu Ringkonnakohtule. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb otsuse teinud kohtule teatada kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest.

Milles arsti süüdistatakse

Kriminaalsüüdistus sai alguse 2012. aasta 24. novembri õhtul Ida-Viru keskhaigla EMOs aset leidnud juhtumist, kui kiirabi tõi sinna sillamäelase Valeri (42). EMOs valves olnud arst Igor Gorjatšjov (39) diagnoosis Valeril soolenakkuse ja saatis ta kodusele ravile, kuid 25. novembri varahommikul tõi kiirabi Valeri taas haiglasse, kus ta suri vaatamata haiglas tehtud operatsioonile.

Pärast Valeri surma pöördusid tema omaksed tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole, kes tuvastas, et arsti tegevuses ilmnes vigu. Lähedased pöördusid politseisse ja lahang tegi kindlaks, et Valeri suri kaksteistsõrmiksoole haavandist tekkinud arteriaalse verejooksu tõttu. Viru ringkonnaprokuröri Olga Dorogani sõnul kinnitasid nii 12 asjatundjast koosnev tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon kui ka kriminaalmenetlusse kaasatud Tartu Ülikooli kliinikumi kirurgid, et arst verejooksu õigel ajal ei tuvastanud.