EMO juht: kui nii edasi läheb, võiks kõigile haiglatele okastraadi ümber tõmmata

– Igor Gorjatšovile mõisteti poolteiseaastane tingimisi vanglakaristus ja ligikaudu 15 000 eurone rahatrahv. Kuidas suhtute täna jõustunud kohtuotsusesse?

Tule taevas appi! See otsus tuleks kindlasti edasi kaevata. Kuna Gorjatšov ei olnud Eesti arstide liidu liige, siis rahalist tuge tal oodata ei ole, kuid nii seda asja jätta ei tohiks. Tingimisi karistus on tõsine asi. Ei tea, kas julgen isegi 2. jaanuaril enam tööle valvesse minna. Äkki eksin ka ja pannakse trellide taha, kui midagi valesti läheb. Erakorralises meditsiinis tuleb kõigil arstidel eksimusi ette. See on selle töö paratamatus.

Kui eksimuste eest vanglakaristusi määrama hakatakse, siis võiks suurema osa arste kinni panna. Kui nii edasi läheb, võiks kõigile haiglatele okastraadi ümber tõmmata ja need kohe vanglateks ümber nimetada. Siis teavad arstid kohe, kuhu sattuvad, kui haiglasse tööle tulevad. Riskantseid otsuseid ei julge aga nii üldse enam langetada. See võib mõjutada ka ravi kvaliteeti.

– Kas Igor Gorjatšov tegi midagi valesti?

Juhtunu üksikasju ma ei tea ja seega ei saa sellele ka hinnangut anda. Üldise praktika põhjal võin öelda, et kui hukkunud patsiendil oleks kohe olnud arteriaalne verejooks, mida väidetakse, siis väga tõenäoliselt ei oleks ta hommikuni elanud. Tõenäoliselt sõi haavand end arterisse läbi ja sellega seoses tekkis fataalne verejooks. Seda, kas Gorjatšov oleks saanud selle inimese elu päästa, ma ei tea, kuid ka parimal arstil võib olla halb päev. Tegelikult ei tapa inimest mitte arst, vaid haigus. Arst ei suutnud sel korral kahjuks kätt vahele panna. See on nii patsientide kui ka arstide jaoks väga kurb lugu.

– Kas haigla peaks arstiga vastutust jagama?

Seadusandluses ma väga tugev ei ole, aga nii palju võin öelda, et kui arst tõesti soovib abi, siis võiks talle abi võimaldada küll. 15 000 eurot on väga suur summa ka arsti jaoks, kes teenib Eesti keskmisest rohkem. Minul ei oleks seda raha näiteks kusagilt võtta.

– Kuidas teised EMO töötajad sellele kohtusaagale reageerinud on?

Enamik erakorralises meditsiinis töötavaid inimesi on üsna ärevil. Eks igaühel tuleb vigu ette, õnneks mitte nii fataalseid, aga siiski. Kui rong on käima lükatud ja suur summa välja mõistetud, siis tekib inimestel ka huvi seda raha nõuda. Must stsenaarium on see, et tulevikus ei olegi Eestis arste, kes ei ole kriminaalkorras süüdi mõistetud. Loodan muidugi, et kusagil kõrgemal otsustatakse teistmoodi.

– Kas patsiendikindlustuse süsteem oleks lahendus?

Absoluutselt. See on sotsiaalministeeriumist juba läbi käinud, aga kusagile kinni jäänud. Kuhu, seda ma öelda ei oska, aga loodame, et see jõustub tuleval aastal. See ei kaitse siiski kriminaalvastutuse eest. Kui kohus korra juba sellise otsuse on teinud, siis on olemas ka kohtupraktika.