Prantsusmaal suri D-vitamiini tarbinud beebi

Ravimi- ja tervisetoodete turvalisuse üle järelevalvet pidav amet ANSM langetas otsuse ennetava meetmena, ütles tervishoiuminister Marisol Touraine.

ANSM on varasemalt hoiatanud, et ravimit on võimalik valesti manustada. Ameti sõnul on valesti manustamise puhul ravimi põhjustatud terviseraskuste risk eriti suur enneaegselt sündinute ning vähem kui kuu vanuste laste seas. Detsembris surnud vastsündinu oli kümnepäevane.