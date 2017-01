Värske uuring: kolmandik uutest ravimitest on üleliigsed

Saksamaa riiklike haigekassade ühendus uuris 129 uut ravimit, mis tulid Saksamaal turule 2012. aastast, vahendab Deutsche Welle. Selgus, et 44 uuritud ravimitest parandasid varasemate ravimitega võrreldes ravivõimalusi märgatavalt, 44 andsid parema ravi vaid osale patsientidest ja 41 ei pakkunud võrreldes varasemate ravimitega midagi uut.

See info lekitati kõigepealt mitmetele Saksa ajalehtedele, kus hakkasid kiiresti levima pealkirjad nagu «30 protsenti uutest ravimitest on kasutud». Tegelikult oleks õigem sõna «üleliigsed», sest need ravimid mõjuvad üldiselt sama hästi kui varem samade haiguste raviks olemas olnud ravimid.

Riiklike haigekassade ühenduse pressiesindaja Ann Marini sõnul ei teadnud haigekassad uute ravimite turuletulekul seni, kas uus raviminimi ja pakend tähendavad ka paremat mõju patsientidele. «Seega oleme teinud suure edusammu,» rääkis ta. Ravimiettevõtetele võib see tähendada halba uudist, samas kui Saksamaa haigekassade eelarvet võib see mõjuda positiivselt.

Uute ravimite hindamine toimus pärast seda, kui Saksamaal püüti reformidega võidelda selle vastu, et seal kehtivad ravimitele ülejäänud Euroopaga võrreldes väga kallid hinnad. Näiteks 2013. aastal tõdes OECD, et Saksamaast veelgi kallimad hinnad on Euroopas üksnes Kreekas.