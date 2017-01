Kas sügavkülmutatud saiakesed võivad muutuda ohtlikuks?

Sügavkülmutamine on üks kindlamaid toidu ja toitainete säilitamise viise, tõdes Eesti toitumisnõustajate ühenduse juhatuse esimees Ketlin Jaani. Tema sõnul ei saa seega öelda, et sügavkülmutatud saiake oleks kuidagi kahjulikum kui otse ahjust tulnud pagaritoode.

Külla aga tuleb Jaani sõnul teada ja jälgida, et toote külmutamine oleks toimunud võimalikult kiiresti ning et see oleks pakendatud vastavalt juhistele. Samuti on oluline, et kord juba üles sulanud saiakest uuesti ei külmutataks ning et külmutamise periood ei ületaks etteantud aega.

«Näiteks toidurasvu sisaldavaid tooteid ei tohiks külmutatuna hoida üle ühe aasta, vastasel korral hakkab rasvkude oma omadusi muutma ning võib ühel hetkel tervisele kahjulikukski muutuda,» rääkis Jaani.

Toitumisnõustajate ühenduse juhatuse esimees tõdes, et saiakeste-pirukatega üldiselt on aga nii, et mida vähem, seda parem tervisele. «Olenemata sellest, kas tainas on valminud täna või pool aastat tagasi, on see enamasti tehtud rafineeritud nisujahust ning sisaldab ohtralt suhkrut ja liigselt rasva,» ütles ta