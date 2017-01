Jõhvi hambaarst pani mustuse tõttu uksed kinni

«Sel aastal on olnud üks kaebus, kus kurdeti (hambaravikabineti – toim) halbade hügieenitingimuste pärast ja kaebus oli põhjendatud,» ütles terviseameti pressiesindaja Iiris Saluri. Terviseamet tegi tervishoiuteenuse osutajale hoiatuse.

Terviseamet teeb hambakliinikutes pistelist kontrolli ja aastas kontrollitakse ca 25-30 kabinetti. Tegevusloa andmisel kontrollitakse kõiki hambaravikabinette.

«Suurimateks probleemideks on kasutatavate seadmete tehnilise kontrolli puudumine või tegemata jätmine, rikutakse instrumentide sterilisatsiooninõudeid ja kasutatakse aegunud hambaravimaterjale,» rääkis Saluri. Senini on rikkumiste tõttu lõpetanud tegevuse üks Jõhvis tegutsenud hambaravikabinet.

«Tegelikult oli nii, et me otseselt ei sulgenud, aga terviseamet keelas ettevõttes kasutada seadmeid ja hambaravimaterjale, mis ei vastanud nõuetele. Ettevõte võttis ise seejärel vastu sulgemise otsuse.»

Läti terviseamet peatas eelmisel aastal üheksa hambakliiniku tegevusloa, kuna eksiti rängalt hügieeninõuete vastu ja see kujutab ohtu inimeste tervisele, kirjutab mixnews viitega Latvijas Avīzele. Kuus kliinikut suutsid ettekirjutuse täita, kuid kolmele pole siiani antud luba töö taastamiseks. Läti terviseametile tuli mullu ka üks kaebus seoses sellega, et patsient sai hambaravil käies C-hepatiidi. Juhtumi ametlik uurimine on pooleli.

Lätis on lahendamata probleeme stomatoloogias töövahendite steriliseerimisega. Endine Läti tervishoiuminister Guntis Belēvičs leppis Läti hambaarstide liidu juhiga kokku, et kõigis hambaravikabinettides peab edaspidi olema autoklaav ning tuleb loobuda senistest steriliseerimisvahenditest, mis kasutavad õhu kuumutamist. Uued seadmed peavad kõigis kliinikutes olemas olema hiljemalt 2018. aastaks.

2016. aastal kontrollis Läti terviseamet 337 hambaravikabinetti ja 249 juhul esines rikkumisi.