Suus plahvatanud e-sigaret jättis mehe ilma seitsmest hambast

Ameeriklas Idaho osariigis elav mees kiirustas pärast suus toimunud plahvatust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kus arstid pidid tema suust, kõrist ja huultelt eemaldama hambaid, võõrkehi ja hulga plastikut, kirjutab The Sun. Mees sai teise astme põletusi ja jäi ilma seitsmest hambast.

Mehe sõnul juhtus õnnetus siis, kui ta valmistus tööle minemiseks. «Ma ei teinud midagi, mida ma ei oleks pidanud tegema – akuga oli õigesti paigaldatud, lasen seadme alati poes kokku panna ja seda seal hooldada ning juhindun sealt saadud nõuannetest – kuid see plahvatas mu näos,» kirjutas Hall Facebookis.

Andrew Hall pärast õnnetust haiglas / erakogu

Plahvatuse ajal viibis mees vannitoas, kus toimunust jäi märke alles ka põrandale, seintele ja lakke ning katki läks ka valamu.

Vannituba pärast sigaretiplahvatust / erakogu

E-sigaret pärast plahvatust / erakogu

Kui varem eelistas mees suitsetada e-sigarette, siis nüüd soovitab ta kõigil kasutada suitsetamiseks ohutumaid meetodeid. Õnnetus toimus 17. jaanuaril ja nüüd on mees enda sõnul juba toibumas.

Andrew Hall 17. jaanuaril 2017 / erakogu

Mehe esimest Facebooki tehtud postitust on jagatud üle 471 000 korra ja seda on kommenteerinud tuhanded inimesed.

Morrisoni haiglas põletushaavadega tegelevate kirurgide sõnul on nende juurde varemgi jõudnud patsiente, kelle e-sigareti patarei on ootamatult plahvatanud. Osal patsientidel on tekkinud ka nii tõsised põletused, et neil on vaja läinud operatsiooni. Kõige tõsisematel juhtudel on arstide juurde jõudnud inimesi, kelle näos on sama tõsised kahjustused kui kuulihaava korral.