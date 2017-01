Pärnu Tammsaare kool pani haiguste tõttu uksed kinni

«Esmaspäeval oli veel rahulik, siis hakkas haigete arv päev-päevalt suurenema. Eile puudus juba 142 õpilast 408st, kukkus välja ka õpetajaid, kokk on haige,» rääkis Tammsaare kooli direktor Riho Alliksoo Pärnu Postimehele. Kõigis linna munitsipaalkoolides jättis eile kooli tulemata 599 last.

Pärnu linnavalitsus hakkas haigestunud õpilaste kohta andmeid koguma kolmapäeval. Eile puudus haiguste tõttu 14 protsenti munitsipaalkoolide õpilastest, Tammsaare kooli järel oli haigeid linna keskmisest enam toimetulekukoolis, Ülejõe ja Vanalinna põhikoolis. Täna on olukord nendes kolmes koolis veidi paranenud, kuid Kuninga tänava põhikoolis on haigestunute arv tõusnud 26-lt 64 õpilaseni.

Esmaspäeval on kõigis Pärnu koolides pikalt kavandatud e-õppe päev, misjärel kool otsustab, kuidas edasi toimida.

Vändras ja Kilingi-Nõmmel ei ole haigestumine pärast koolivaheaega märgatavalt kasvanud. Kilingi-Nõmme gümnaasiumi sekretäri Ülle Kesküla hinnangul jäi haiguspuhang nende kandis pigem koolivaheajale.

Kundas olid klassid pooltühjad

Kunda ühisgümnaasiumis puudus täna 135 õpilast 304-st. «Vaatame, mis esmaspäeval saab. Praegu tuleb nädalavahetus ja üsna paljud on olnud juba nädal aega haiged. Loodame, et nad hakkavad terveks saama ja esmaspäevaks läheb kõik paika,» rääkis Kunda ühisgümnaasiumi direktor Tiiu Millistfer.

«Haigestumine on klassiti erinev. Mõnes klassis on mõni üksik puuduja ja mõnes on pool klassi. Nii hullusti ei ole meil varem eriti olnud,» ütles Millistfer. Ta lisas, et paljudel lastel on kõrge palavik, aga täpset haigestumise põhjust koolis ei teata.

Millistfer paneb lapsevanematele südamele, et lastele tuleks pakkuda tervislikku toitu ja suurt tähelepanu tuleks pöörata ka hügieenile. «Käsi tuleks korralikult pesta. Kui on ka mõni laps, kes hügieenireeglitest kinni ei pea, siis nakkus ikka levib,» rõhutas ta.

Kunda perearsti dr Merike Siiaki sõnul on viirusnakkustesse haigestumist sel nädalal varasemast rohkem olnud. «Minu nimistus oli esmaseid haigestumisi sel nädalal 15. Seda on päris palju,» kommenteeris Siiak. Gripiviirust tema patsientidel seni veel avastatud ei ole, kuid muud viirusnakkused levivad nii laste kui ka täiskasvanute seas üsna hoogsalt.

Mujal Eestis on Postimehe praegustel andmetel olukord aastaaega arvestades tavapärane. Hiiu ja Saare maakonnas talvistesse nakkuste levik alles hakkab hoogustuma. «Meile saarele jõuab gripp natukene hiljem. Praegu suurt puhangut ei ole, aga inimesed hakkavad ka meil juba haigestuma,» rääkis Meelis Kaubi Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnast.

«Meile teadaolevalt ei ole ükski riigile kuuluv üldhariduskool oma uksi haiguste tõttu sulgenud ega ka teavitanud kavatsusest seda teha,» sõnas haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna asejuhataja Tarmu Kurm. Ta rõhutas, et kohalike omavalitsuse hallatavate koolide kohta ministeeriumil andmeid ei ole.

Osa lasteaedu on tavapärasest tühjemad

Perearstide ja lapsevanemate sõnul on lisaks koolilastele haigestunud ka senisest enam lasteaialapsi. Sellest annab tunnistust ka näiteks see, et Tallinna Kikase lasteaia direktori Tiina Lalli kinnitusel jäi suurem osa ühe sealse rühma lapsi kolmapäeval koju, mistõttu pandi kahe rühma lapsed ajutiselt kokku.

Paides Sookure lasteaias oli nii lapsevanemate kui lasteaia direktori Liia Koppeli sõnul haiguspuhang eelmisel nädalal, kuid seda, kui palju lapsi haiged olid, täpselt öelda ei ole võimalik. «Nimekirjades on 212 last ja oli päevi, kus oli kohal umbes 160, kuid kõik lapsed, kes puudusid, ei pruukinud haiged olla. Mõni kord puuduvad lapsed ka näiteks seetõttu, et vanematel on vaba päev,» selgitas Koppel.

«Eks need haigused hooti käi. Eelmisel nädalal märkasid meie õpetajad, et haigus, millesse lapsed olid jäänud, näitas endast esimesi märke päeva jooksul. Lastel oli paha ja mõnel päeval pidime vanematele helistama, et nad tuleksid neile päeval järgi. Nüüd on lapsed kosunud ja tulevad rõõmsalt tagasi,» rääkis Koppel. Ka eelmisel nädalal töötasid Sookure lasteaia rühmad oma ruumides ja oma õpetajatega.

Ka Koppel pani lapsevanematele südamele, et hügieeninõuetest kinnipidamine on väga oluline. «Käsi tuleb palju pesta ja mänguasju ja uste käepidemeid tuleb kindlasti desinfitseerida,» toonitas ta.