Haigekassa paneb tööle hambakiirabi

«Ka hambaravis on teatud juhtudel vaja vältimatut abi, aga me ei saa eeldada, et seda tehakse heast tahtest,» rääkis haigekassa eriarstiabi paketi arenduse talituse juht Tiina Sats.

Haigekassa hinnangul aga peaks Tallinnas ja Tartus olema n-ö valvehambaarst, kelle poole saaks pöörduda ööpäevaringselt. «Seal peaksid olema valves üks arst ja õde, kes saaksid abi pakkuda,» tutvustas ametnik haigekassa mõtet. Kui tegu on vältimatu abiga, siis hakkaks ravi eest tasuma haigekassa.

«Vältimatu abi võib teatud puhkudel olla näiteks mädakolde avamine,» tõi Sats näite.

Esialgu alles otsitakse kliinikuid, mis oleksid ööpäevaringsest töötamisest huvitatud. Haigekassa esindaja usub, et kliinikud on nn EMO-teenuse pakkumisest huvitatud, sest see tooks neile lisapatsiente. Erakorralise hambaravi teenus peaks mõlemas linnas hakkama tööle 1. juulist ja see teenus võib esialgsete hinnangu kohaselt minna haigekassale maksma 150 000 eurot.

Kuna 1. juulist alates on inimestel õigus taotleda hambaravihüvitist, võivad need patsiendid, kelle häda ei kvalifitseeru vältimatu abi alla, kasutada valvearstile tasumise korral seda hüvitist. «Kui see on ära kasutatud, siis tuleb kõige eest ise maksta,» ütles Sats.

Hambaravihüvitist saab kasutada arsti juures, kes on sõlminud haigekassaga lepingu. Ühes kalendriaastas on hüvitise summana ette nähtud ühele inimesele 30 eurot ning hüvitise osakaal ei saa olla arvest suurem kui 50 protsenti.

Küll aga ei ole kohustust kogu hüvitist ühe korraga ära kulutada. «Kui inimene käib juulis hambaarsti juures ja tal jääb hüvitise raha järele, siis ta võib detsembris uuesti minna ja allesjäänud summa siis ära kasutada,» selgitas haigekassa avalike suhete esindaja Katrin Romanenkov.

Hambaarstid kõhklevad

Hambaarstide liidu juhi Marek Vingi sõnul ei tea arstid, millist teenust haigekassa konkreetselt n-ö valvearsti all silmas peab ega oska seda seetõttu ka täpsemalt kommenteerida. «Hetkel on hambaarstide liit seisukohal, et Eestis piisab, kui regionaalsete haiglate suu-, näo- ja lõualuukirurgia osakondades on valve, mis võimaldab eluohtlike komplikatsioonide lahendamise väljaspool tööaega EMOs,» sõnas Vink.

Ka praegu pakuvad paar kliinikut Tallinnas nädalavahetusel esmaabi, kuid haigekassa kinnitusel pole neil selleks kohustust. Samuti ei tööta need kliinikud ööpäev läbi. Näiteks Tallinna hambapolikliinikus töötab valvearst kella 19.30-ni, laupäeval kella 9−15 ja pühapäeviti kella 9−14. Läänemere hambakliinikus on valvekabinet avatud laupäeviti kella 10−18.