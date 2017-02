«Pealtnägija»: Eesti suurim hooldushaigla on tegevjuhi väitel pankrotist loetud kuude kaugusel

ETV saade «Pealtnägija» uuris, kas see on skandaalse ärimehe jultunud väljapressimiskatse või näide poliitikute sõnamurdmisest, vahendas ERRi uudisteportaal.

200 voodikohast oli loo ülesfilmimise ajal täidetud 110, kuid Tsahkna hinnangul oleks haigla normaalseks toimimiseks vaja, et täituvus oleks 85 protsendi ringis.

Probleem puudutab konkreetselt just õendusabi, kui 150 n-ö tavalist hooldekodu kohta on täis ja isegi järjekord ukse taga, siis 200 keerulisemat ja kallimat õendusabi voodit on pooltühjad.

Haigekassa pakub käesolevaks aastaks Keilale 1,7 miljoni eurost tellimust, aga maht peaks olema Tsahkna sõnul olema 3,5 miljonit. «Aga teeme mingi graafiku, teeme mingisuguse perspektiivi, teeme mingisuguse tunneli lõpus valguse, mitte nii, et paneme pillid kotti ja ütleme – kõik see viis aastat tööd on olnud mõttetu.»