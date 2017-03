Gripi tõttu on haiglasse sattunud väga palju eakaid

Gripi tõttu haiglaravi vajanud patsientidest 70 protsenti on olnud 20–64-aastased täiskasvanud ja vanemaealised patsiendid, teatas terviseamet. Alates detsembrist on gripi tõttu intensiivravi vajanud 104 riskirühmadesse kuulunud inimest, neist 81 ehk 78 protsenti on olnud vanemaealised patsiendid, kaks kuni nelja-aastased lapsed, üks koolilaps ja 19 täiskasvanud vanuses 18–64.

Üks intensiivravi vajanud inimene oli eelnevalt terve, andmed kaasuvate haiguste kohta puudusid kahe inimese puhul, ülejäänud kuulusid riskirühmadesse kas vanuse või kaasuvate haiguste tõttu. Terviseametile teadaolevalt on intensiivosakonda sattunutest üle 16 protsendi olnud hooldekodude elanikud.

Möödunud nädalal pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise tõttu arstide poole 4203 inimest. Haigestunute hulk vähenes eelneva nädalaga võrreldes 18 protsenti, ligi 49 protsenti haigestunutest olid lapsed.

Grippi haigestumuse intensiivsust võib hinnata madalaks, kuid geograafilist levikut endiselt laialdaseks. Gripiviiruste osakaal moodustab kõikidest ülemiste hingamisteede haigestumisi põhjustavatest viirustest 20 protsenti. Oluliselt on kasvanud RS-viirustega seotud haigestumiste arv, moodustades peaaegu poole kõikidest viirusliku päritoluga haigestumistest. RS-viirustesse haigestumine puudutab enim väikelapsi. Vanemaealiste vanusrühmas on haigestumised endiselt seotud peamiselt gripiviirusega.

Terviseamet soovitab vanemaealistel inimestel end järgmise gripihooaja eel gripi vastu aegsasti vaktsineerida. Vaktsineerimiseks õige aeg on sügisel, hiljemalt novembris ehk enne kui gripiviirused jälle ringlusesse jõuavad. Erilist tähelepanu tuleks pöörata hooldekodudes viibivate vanurite ja hoolekandeasutuste personali gripivastasele vaktsineerimisele, kuna tegemist on gripi suhtes riskirühma kuuluvate inimestega. Grippi haigestumine võib osutuda nende jaoks saatuslikuks.

Lisandunud surmajuhtude kohta teeb terviseamet kokkuvõtte aprillis.