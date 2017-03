«Üleannetuse» kampaaniaga on kogutud viiendik lastele vajalikust summast

«Üleannetuse» kampaania lehel saab lastele raha annetada veel 10. aprillini, teatas Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond. Fondi strateegiajuht Küllike Saar täpsustas, et kampaanialehe sulgemine ei tähenda siiski seda, et ravitoitu vajavaid lapsi pärast seda enam fondi kaudu toetada ei saaks. Pärast 10. aprilli saab ravitoitu vajavale lapsele annetuse teha lastefondi kodulehel või pangaülekandega.

«Seadsime eesmärgiks väga suure summa, et näidata, kui suur on abivajadus. See summa võimaldaks meil aidata kahe aasta jooksul 30 last,» selgitab Küllike Saar. «Praegu toetame me ravitoiduga seotud kulude katmisel kokku 18 last, kuid arstidelt saadud info põhjal on teada, et neid lapsi on Eestis palju-palju rohkem, kes ravitoitu ning selle soetamiseks abi vajaksid.»

Seni kogunenud annetussummaga saab fond toetada kahe aasta jooksul kuut ravitoitu vajavat last, mis tähendab, et toetust vajab veel vähemalt 12 last.

Ravitoit on spetsiaalne toidusegu, mis sisaldab väikese koguse kohta konsentreeritud hulgal toitaineid ning on paljude haigete laste jaoks ainus viis, kuidas nad normaalseks eluks ja kasvamiseks hädavajalikud toitained kätte või üleüldse süüa saavad. Nii on neil rohkem jõudu oma haigusega toimetulekuks – nad saavutavad normaalse kehakaalu, arenevad füüsiliselt ning on parema immuunsusega ja seega tervemad.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kolme miljoni euroga.