Maailmapanga raport tõi välja Eesti sotsiaalhoolduse valupunktid

«Põhiline mure Eesti osas on omaste hooldajate koormuse vähendamine. Väga palju hooldamistööd teevad nimelt ära näiteks vanuri lähikondsed, kes seetõttu töölt peavad eemale jääma. Kuna valitus tundis sellepärast muret,» tellitigi raport maailmapangalt, seletas panga vanemteadur Somanathan.

Samuti tõi raport välja omastehooldaja probleemid ja et tagada tuleb nende sotsiaalne staatus ja garantiisid tuleb parandada.

Eestis jääb omaste kanda ebaproportsionaalselt suur osa hooldusest

Praegu on Eesti sisemajanduse kogutoodangust pikaajalisse hooldusesse panustatud 0,5 protsendiga siin rivi tagaosas, enim panustab Holland oma 4,3 protsendiga, OECD maade keskmine on 1,8 protsenti. Kreeka ja Slovakkia vastavad näitajad 2013. aasta andmetel on nullilähedased.

Eestis on pikaajaline hooldus kas siis vanurite või puudega inimeste eest suuresti perekonna õlul ja riiklik rahastus on viimastel aastatel langenud. Somanathani kinnitusel jääb lähedaste kanda ebaproportsionaalselt suur osa, lisaks kannatavad omastehooldajad peale tööturult eemalejäämise ka tervise- ja psühhosotsiaalsete probleemide tõttu.

Maailmapanga hinnangul kui Eesti sooviks ideaalset pikaajalise hoolduse stsenaariumi läheks see 2030. aastaks maksma 3,5-4 protsenti SKTst.

Kriitilised küsimused, mis vajavad esmalt lahendamist

Maailmapanga analüüs ja diskussioon, kuidas vananevas ühiskonnas tervishoiu sotsiaalteenuseid arendada on haigekassa juhi Tanel Rossi sõnul väga oluline. Põhiliselt tuleks tema sõnul tegutseda kolmes liinis:

Võimalikult inimesekeskne lähenemine, kasutada rohkem tervisekeskusi ja rohkem koostööd osapoolte vahel Raha sotsiaalteenustesse peab rohkem tulema kas siis maksude, ühiskondliku teenuse osutamise või erateenuse ja inimeste enda panuse arvelt Kirjeldada teenuseid paremini, kui ravikindlustuse poole pealt on need suhteliselt hästi tehtud, siis sotsiaalpoole pealt on olukord teistsugune ning vajab standardiseerimist ja koordineerimist.

«Need on kriitilised küsimused, kuid vajavad kõigepealt äralahendamist,» sõnas haigekassa juht.

Lähedaste hooldamise tõttu on tööturult eemal 17 000 inimest

Sotsiaalministeerium kinnitas oma pressiteates, et pikaajalise hoolduskohustuse tõttu takistatud paljude inimeste osalemine tööturul ja ühiskondlikus elus.

Pereliikmete hooldamise tõttu on sotsiaalministeeriumi andmetel mitteaktiivseid 15–74-aastaseid inimesi üle 17 000.

Kohalikud omavalitsused said 2016. aastal taotleda toetust omastehooldajate tugiteenuste, näiteks koduteenuse või tugiisikuteenuse, arendamiseks. Selleks oli Euroopa Sotsiaalfondist projektidele ette nähtud 5,3 miljonit eurot.