Uuring: friikartulid kahekordistavad suremise tõenäosust

Regulaarselt tarbimise all mõeldi kaks kuni kolm korda nädalas friikartulite söömist, kirjutab news.com.au.

Keskmiselt sööb inimene aastas 14 kilogrammi friikartuleid. Uuringus osales 4440 inimest vanuses 45 kuni 79 eluaastast, keda jälgiti kaheksa aasta jooksul. Selle aja jooksul suri neis 236 inimest.

Nende kaheksa aasta jooksul jälgiti hoolega osalejate kartulitarbimise harjumusi. Nii selguski, et suremised seostusid peamiselt friikartulite söömisega. Friikartulid polnud aga ainsad süüdlased, teadlased leidsid seoseid varasema surmaga ka teiste kuumas õlis küpsetatud kartulite puhul.

Samas ei ütle uuring otseselt, et friikartulid tapavad. Küll aga on seos surma ja friikartulite söömise sageduse vahel. Peale selle lisasid teadlased, et friikartulite tarbimine võib olla osa ka üldisest ebatervislikust elustiilist. Neid aspekte see teadustöö aga ei käsitlenud.

Teadlased tõid aga välja, et inimestel, kes vähendasid oma friikartulite tarbimist ühele või kahele korrale kuus, ei olnud suuremat riski suremiseks, kui neil, kes ei söönud üldse friikartuleid. Seega, kui friikartulitest looduba ei tahaks, tasub mõelda mõõdukale tarbimisele.

Uuring avaldati ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition.