Linnuvaatlus aitab tervist parandada

Teadlaste sõnul tuleb lindude, põõsaste ja puude vaatamine vaimsele tervisele kasuks isegi siis, kui inimene ei ole maal, kirjutab telegraph.co.uk.

Inglismaal asuva Exeteri ülikooli uurimuses osales 270 inimest Inglismaalt Bedfordist, Lutonist ja Milton Keynest. Osalejate depressiooni-, ärevuse- ja stressitase sõltus sellest, kui paljusid linde nad pärastlõunasel linnuvaatlusel märkasid. Samas ei olnud neile aspektidele mõju näiteks sellel, mis linnuliike vaatlejad nägid.

See uuring näitab, et mõned looduse osad mängivad rolli inimese vaimse heaolu puhul, rääkis Exeter ülikooli teadlane, dr Daniel Cox, kes juhtis seda uuringut. Samuti selgus uuringust, et osalejad, kes veetsid õues vähem aega kui nad olid harjunud, olid enda sõnul ärevamad ja tundsid end depresiivsemana.

Positiivne seos lindude, põõsaste ja puude vaatamise ja parema vaimse tervise vahel jäi kehtima ka siis, kui kontrolliti erinevaid sotsiaal-demograafilisi tegureid, näiteks leibkonna sissetulekut või osalejate vanust.

Dr Cox lisas, et kodu ümbritsev loodus ja seal elavad linnud võivad olla hea võimalus ennetada inimeste terviseprobleeme. Need võivad aidata muuta ka linnad tervislikumaks ja õnnelikumaks kohaks, kus elada.

Varasemad uuringud on toonud välja, et inimesed tunnevad end lõõgastunumalt ja neil on tunne, justkui nad oleksid loodusega rohkem ühenduses, kui nad vaatavad linde ja puid.

Uuring avaldati ajakirjas Bioscience.