Eesti postipakkidest leiti nädalaga 26 keelatud ravimisaadetist

Rahvusvahelises operatsioonis konfiskeeriti 43 miljoni euro väärtuses võimalikult ohtlikke illegaalseid ravimeid, mille seas olid põhiliselt toidulisandid, valuvaigistid antipsühhootilised, epilepsia- ja potentsiravimid, vahendab Interpol.

Maksu- ja tolliameti sõnul tabati Eestis postipakkidest nädalase operatsiooniga 26 ebaseaduslikku ravimisaadetist. Lisaks eemaldati eestikeelsest veebist viis ravimipakkumist ning Interpolile edastati teave 44 väljaspool Eestit registreeritud veebilehekülje kohta, mille puhul kahtlustati ebaseaduslike ravimite pakkumist.

Ravimiameti inspektsiooni osakonna juhataja kohusetäitja Katrin Kollisti sõnul pakuvad seaduslike internetiapteekide kõrval veebis ravimeid ka firmad, kes ravimeid müüa ei tohi. «Kuigi nende veebileht võib välja näha professionaalne, võib tegu olla ebaseadusliku müügikoha ja võltsitud ravimitega,» ütles Kollist.

«Seetõttu soovitame ravimid osta ainult seaduslikust apteegist või internetiapteegist - korrektne ja kontrollitud turustusahel tagab ravimi jõudmise patsiendini sama kvaliteetsena, kui ta toodeti. Mujalt ostetud ravim võib olla valesti säilitatud, aegunud või võltsitud ja seetõttu kasutamisel ohtlik,» lisas Kollist.

Maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhataja Urmas Koidu sõnul on seoses e-kaubanduse levikuga suurenenud ka tolli tähelepanu postipakkide kontrollimisel. «Lisaks ärahoitavale majanduslikule kahjule on tolli üks olulisemaid eesmärke, et inimeste tervist ja elu kahjustavad tooted ei pääseks üldse Eesti turule,» ütles Koidu.

Operatsioon PANGEA on Interpoli poolt igal aastal korraldatav ühisoperatsioon, mis ühendab tolli, politseid ja ravimiameteid 123 riigist üle maailma. Operatsiooni eesmärk on avastada ja tõkestada võltsitud ravimite levitamist ja veebis ebaseaduslikult ravimite müümist ning pöörata üldsuse tähelepanu ohtudele, mis on seotud ravimite soetamisega internetist. Operatsioon toimus ajavahemikul 12-19. september.

Operatsiooni kokkuvõtlikud tulemused on avaldatud Interpoli veebilehel.

Võltsitud ravimite ja ebaseadusliku ravimiäri kaudu inimeste tervise ohtu seadmine on ülemaailmne probleem, mida saab lahendada riikide ja asutuste koostöös. Loe võltsitud ravimite kohta ravimiameti veebilehelt.