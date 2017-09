Vaata, kui palju tuleb gripivaktsiini eest raha välja käia

Saabuval gripihooajal on võimalik valida kahe vaktsiini seast - uuel VaxigripTetral on kaitse nelja gripitüve vastu, kuid see sobib alates kolmandast eluaastast, Influvacil on kaitse kolme gripitüve vastu, see sobib juba imikutele alates kuuendast elukuust. Kui seni kasutusel olnud kolmevalentne vaktsiin Influvax annab kaitse kahe A-alatüübi ning ühe B-alatüübi tüve vastu, siis neljavalentne vaktsiin annab kaitse samade A- ja B-tüvede ning lisaks veel ühe B-tüve vastu.

Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius märkis seejuures, et A-tüved on eriti muutlikud ning põhjustavad ka suurema osa haigestumistest. Kuna gripiviirust on aga palju erinevaid tüvesid ning igal aastal ringlevad tüved muutuvad, ongi vajalik end igal aastal uuesti vaktsineerida.

«WHO hinnangul põhjustavad tuleval hooajal enim haigestumisi need kolm tüve, mis on ka kolmevalentses vaktsiinis, aga teatud hulga haigestumisi võib põhjustada ka n-ö neljas tüvi,» selgitas Laius.

Suuremates haiglates ja perearstikeskustes on saadaval juba mõlemad vaktsiinid, mõnes hetkel veel emb-kumb vaktsiinidest. Influvax vaktsiini hind algab viiest eurost ning sama hinnaga on see saadaval ka apteekides, VaxigripTetraga vaktsineerimise eest tuleb välja alates 10 eurot ning ka see maksab apteekides sama hinda.

