Viis haigust, mis võivad lootele ohtlikud olla

Punetised levivad piisknakkusena. Rasedal punetisi põdeval naised võivad haigustekitajad kanduda ka lootele ning tekitada sündimata lapsele südamerikkeid ning kurdiks või pimedaks jäämist. Mida varasem on rasedus, seda suurem on risk tõsiste väärarengute tekkeks. Esimesel raseduskuul on väärarengute tõenäosus 50 kuni 60 protsenti. Seejärel risk järk-järgult väheneb. Kui rase naine haigestub pärast neljandat raseduskuud, on 20-protsendiline tõenäosus, et laps jääb samuti sellesse haigusesse. Seejärel kannatavad väärarengute all 3,5 protsenti sündimata lastest.