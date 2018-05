Kas teler lapse magamistoas viib ülekaaluni?

Uuring, millest ilmnes selge seos televiisori vaatamise ja ülekaalulisuse vahel, paneb vanematele südamele, et veetes pikki tunde ekraanide taga, on lapsed vastuvõtlikumad kahjulikele terviseriskidele ning uurijate sõnul on nüüd tungiv vajadus näha, kas sarnased mustrid esinevad ka sülearvutite ja mobiiltelefonide kasutamisel, kirjutab BBC News.

Teadustöö analüüsis rohkem kui 12 000 Suurbritannia lapse kohta käivat informatsiooni. Andmetest selgus, et rohkem kui pooltel lastel oli magamistoas televiisor juba seitsme aasta vanuselt. Vanematel paluti hinnata, mitu tundi lapsed päevas televiisorit vaatasid.

Hiljem, kui lapsed olid 11 aasta vanused, panid teadlased nende kehamassiindeksid graafikusse ning vaatasid laste keharasva protsenti. Tüdrukud, kellel oli seitsmeaastaselt magamistoas televiisor, olid 11-aastaselt 30 protsenti suurema tõenäosusega ülekaalulised, kui tüdrukud, kellel telerit polnud. Poiste puhul suurenes risk 20 protsendi võrra.

Kuigi uurijad tunnistavad, et on tõenäoline, et laps, kellel on magamistoas televiisor, on paari aasta pärast ülekaaluline, ei oska nad öelda selle seose kindlat põhjust. Nad pakuvad siiski välja, et süü on televiisori arvelt vähenenud unetundides või ekraanide ees näksimisel. Tüdrukute suuremat riski ülekaalulisusele põhjendavad teadlased väiksema füüsilisuse aktiivsusega selles eas.

Kuigi uuring ei tõestanud, et televiisor magamistoas põhjustab otseselt ülekaalu, tuleks ekspertide sõnul leide tõsiselt võtta. Laste ülekaalulisus puudutab iga kolmandat last Suurbritannias ja iga viies laps on rasvunud. Ekraanide kasutamisel on selles kindlasti oma roll, arvestades kiirtoidu reklaame, unehäireid, istuvat eluviisi ja ebaregulaarset toitumist, mis käib kaasas televiisori vaatamisega.

Uuring toetas ka rämpstoidu reklaamide keeldu televisioonis enne kella üheksat õhtul.