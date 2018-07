Kui tige herilane nõelab: putukahammustuse esmaabi

Üle-eelmisel suvel kaotas elu keskealine Lõuna-Eesti mees, kes tumedas õllepudelis herilast ei märganud, neelu nõelata sai ja kõripaistetuse tõttu õhupuudusesse suri. Kui herilane või mesilane on nõelanud suu- ja neelupiirkonda, tuleb kohe helistada kiirabisse.

«Kui kõri- ja neelupiirkonda on nõelata saadud, hingamine on raskendatud ja hääl muutub kähedaks, tuleb kutsuda kiirabi. Kõriturse on väga ohtlik ja kõik sõltub piirkonnast: piste kõri ja suupiirkonda võib halvasti lõppeda,» hoiatas Kivimäe perearstikeskuse arst Lembi Põlder.