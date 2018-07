Põhjalik ülevaade: kas tunned mürgiseid taimi?

Kuigi ei ole võimalik tõmmata selget piiri ravimi ja mürgi vahel, on küsimus alati kogustes. Mürgiseid taimi tasub osata ära tunda, vältida nendega kokkupuudet ning teavitada teisi. Eriti oluline on taimede mürgisusest ja söödavusest või mittesöödavusest teavitada lapsi.

Harilik mürgiputk (C. virosa)

Õõnsa varrega kuni kahe meetri kõrguseks kasvav kaheaastane prahipaikade rohttaim. Varre alumine osa on kaetud väikeste punakaspruunide laikude või täppidega ning taim lõhnab ebameeldivalt. Õitseb juunist augustini. Kogu taim on mürgine, eriti seemned. Mürgistusnähud on külmatunne, värisemine, kõrvetus- ja kuivustunne suus, nahasügelus, iiveldus, oksendamine, südamepekslemine, halvatus ja hingamishäired. Surm võib saabuda hingamislihaste halvatuse tõttu. Mürgistusnähtude korral tuleb viivitamatult haiglasse pöörduda.