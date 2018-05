Lugeja küsib: mida teha, kui laps kukub hamba välja?

«Mu 4,5-aastane laps kukkus välja kaks alumist keskmist piimahammast. Hambaarst ütles, et see jäävhambumust ei mõjuta. Samas olen internetist lugenud, et sellistel puhkudel pannakse siiski lastele suhu kohahoidja, mis takistab piimahambaid nihkumast tühja kohta. Kas lapsel on tarvis kohahoidjat ja kuhu ma Tallinnas peaksin pöörduma, et lasta ta hambad uuesti üle vaadata?,» küsis lugeja Postimehe terviseportaali üleskutses «Küsi hambaarstilt nõu».