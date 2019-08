Spetsialist selgitab, kuidas valida poest võimalikult tervislikud piimatooted

Maaülikooli dotsendi Ivi Jõudu soovitused: mida teada piimatoodete valikul?

Erinevad juustud FOTO: Sergejs Rahunoks / Panther Media / Scanpix

Juust

Sisaldab suures koguses väärtuslikku valku ja kaltsiumi. Fakt, mida paljud tarbijad ei tea, on see, et kõik valminud kõvad ja poolkõvad juustud on laktoosivabad. Toorjuustudes võib laktoosi väikeses koguses esineda. Tervislikkuse seisukohast võiks eelistada madalama soolasisaldusega juustu

Kodujuust

Kodujuust FOTO: Cseh Ioan / PantherMedia / Scanpix

Samuti on tegemist valgurikka tootega. Kui soovitakse piirata rasvade tarvitamist, tuleks eelistada naturaalset kodujuustu hapukoore või koorega maitsestatule. Viimastes on suurem rasvasisaldus ning selle arvelt mõnevõrra madalam valgusisaldus.

Jogurt

FOTO: Panther Media/Scanpix

Tänu hapendamisele/fermenteerimisele on laktoosisisaldus vähenenud. Toitumisspetsialistid soovitavad eelistada maitsestatamata jogurtit maitsestatutele ning salatikastmetes hapukoorele. Proteiinijogurtid on sama tervislikud kui tavalised jogurtidki, kuid kui soovitakse tarbida rohkem valke, sobib selleks palju paremini kohupiim.

Kohuke

Kui varasemalt oli kohukestes lisatud mittepiimarasva, näiteks hüdrogeenitud taimse rasva tõttu suurenenud transrasvade sisaldus, siis tänapäeval, ei pruugi see nii enam olla. Selle toote puhul tuleb lisaks kohupiima enda koostisele silmas pidada ka glasuuri koostist, mis mõnede kohukeste puhul moodustab isegi kuni viiendiku kogu kohukese massist. Antud tooted on suhteliselt kõrge rasva ja suhkrusisaldusega. Antud loetelus peaksin seda ehk kõige vähemtervislikumaks. Kuigi seda on mugav kaasa võtta, kohe tarbida ning see maitseb ka lastele väga, siis soovitaksin vahepalaks eelistada näiteks jogurtit.

Kohupiim

Kohupiim FOTO: Liane Nothaft/Panthermedia/Scanpix

Seda toodet võib pidada piimavalgu kontsentraadiks. Samas tänu oma tootmistehnoloogiale, kus eraldatakse osa vadakust, siis eraldub koos vadakuga ka osa kaltsiumist. Erinevate maitsestatud kohupiimatoodete valikul võiks jälgida selle rasva- ja suhkrusisaldusi.

Või

Või FOTO: Stephen Gibson/Panthermedia/Scanpix

Selle nimetuse all on lubatud müüa tooteid, mis on valmistatud vaid piimast ja mille rasvasisaldus on vähemat 80 protsenti ja vett mitte rohkem kui 16 protsenti. Meil varasemalt traditsiooniline toode, taluvõi, mille rasvasisaldus on 72 protsenti, et tohi tänu eelpool toodud sättele müüa nimetuse «või» all, tuleb kasutada toot nimes sõna «võie». Kui toote valmistamisel on kasutatud lisaks piimarasvale teisi rasvasid, näiteks taimsed õlid, siis on tegemist rasvasegu võietega. Pakendilt tuleks aga jälgida, kui palju piimarasva antud tootes on ja kui suur on rasvasisaldus.