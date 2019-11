Üheksa terviseprobleemi, milles võid süüdistada ilma

Artriidihaiged ütlevad tihti, et tunnevad ilmamuutust oma liigestes, kui need muutuvad valutavaks ja kangeks. Migreenipõdejad aga süüdistavad oma peavaludes tihti ilma, vahendab Health24.

Külm ilm suurendab südame löögisagedust ja vererõhku. See paneb südame tugevamini tööle, et keha soojendada. See suurendab vereklompide tekkeriski, mis võib viia südamerabanduseni. Ka portaalis Kliinik kirjutatakse, et statistika näitab, kuidas klimaatilistest tingimustest sõltub haiguste ägenemine: nii näiteks on veebruar ja märts kõige raskemad kuud südame- ja veresoonkonnahaigetele ning sel ajal on registreeritud kõige rohkem südameatakke.