Loe ja võrdle: mida kasulikku leidub meie sügisestes marjades ja õuntes

Aroonia

Eriti oluline on must aroonia joodi allikana, temas on joodi 2-3 korda rohkem kui teistes marjades ja puuviljades. Ka rauasisaldus on mustal aroonial kõrge: 100 grammis marjades on 4-7 milligrammi rauda, kusjuures organismi päevane rauavajadus on keskmiselt 15 g. Musta aroonia viljade peamine väärtus ja populaarsus on seotud rohke P- ja PP-vitamiini sisaldusega, nad on verekapillaare tugevdava toimega