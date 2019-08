Kehalõhnad, mille tõsidust ei maksa ignoreerida

Nii nagu näiteks uriini värv või sülje konsistents, võivad ka kehalõhnad avaldada nii mõndagi tervise kohta, kirjutab Fox. Millal aga tuleks kehalõhna suhtes murelikuks muutuda?

Suust või nahalt erituv puuviljalõhn. Paraku võib see viidata diabeedile. Kui organism ei suuda enam toota insuliini, hakkab see kasutama kütuseks rasvhappeid. Rasvhapete lagundamisel tekivad ühendid nimega ketoonid, mille tagajärjel muutub veri happelisemaks. Üks peamisi happeid nimega atsetoon, mida teame eelkõige küünelakieemaldaja koostisosana, hakkabki hingeõhus tekitama puuviljalõhna. Inimene ise ei pruugi seda kusjuures märgata. Kõige selle tulemusel tekkiv diabeetiline ketoatsidoos on aga tõsine seisund, mis mõjutab sagedamini 1.tüübi diabeetikuid. Sümptomiteks on veel janutunne, kuiv nahk, sagedane urineerimine (sealhulgas öösel), kiire kaalulangus jm.

Jalgadelt erituv ebameeldiv lõhn. Päev otsa jalanõusid kandes higistavad jalad nagunii, ent kui haisule on lisandunud punetus, villid ja ketendav nahk varvaste ümbruses, võib tegu olla jala seenhaigusega. Kuna eriti just sportides jalg higistab jalanõu sees tavapärasest rohkem, loob see bakteritele pesitsemiseks eriti mõnusa niiske keskkonna. Seennakkust ei tasu ravimata jätta, sest ajapikku võib see areneda millekski hullemaks.

Tugevalt lõhnav uriin. See võib viidata kuseteede infektsioonile, millest annab märku muuhulgas kemikaalilõhna meenutav uriin. See juhtub pärast bakterite (enamasti kolibakteri) sattumist kuseteedesse, kust edasi need paljunevad põies ning tekitavadki infektsiooni. Sagedamini esineb seda naistel, kuid mehed kipuvad jällegi uriini värvi ignoreerima, kuna ei pea end riskirühmaks. Kui märkad sagedasi muutusi uriinis (lõhn, värvus, veritsus jm), on aeg pöröduda arsti poole.