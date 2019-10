Uuring selgitab: miks seksiisu kaob ning kuidas seda ennetada

Ajakirjas British Medical Journal avaldatud uuringust selgub, et kooselu puhul kaotab naine kaks korda suurema tõenäosusega huvi seksi vastu kui mees, kusjuures 60 protsenti naistest ja 50 meestest tunneb oma kahanenud seksiisu pärast ka suurenevat stressi.

Kui palju seksi on piisav?

Palju väidetakse, et mida rohkem seksi, seda õnnelikumad inimesed on. Kui püüda aga seksida võimalikult tihti, ei pruugi see anda soovitud mõju, vaid tekitada just vastupidise efekti. Ka Suurbritannias asuva Southamptoni ülikooli seksuaaluuringute keskuses läbi viidud uuringus ilmnes, et õnnelikumad pole tingimata need, kes seksisid korra nädalas võrreldes nende paaridega, kes tegid seda sagedamini. Pigem mängis õnnetunde puhul rolli hea romantiline suhe ja sarnased huvid, eriti just naiste puhul. Aga kui seks ihaldatud partneriga teeb siiski õnnelikuks, siis miks ikkagi kaotavad inimesed selle vastu huvi?

Miks seksiisu kaob

Seksuaaluuringute keskuse teadlased küsitlesid 4839 meest ja 6669 naist vanuses 16-74 eluaastat, kelle seas oli nii sama- kui ka erisoolisi paare. Põhjuseid, miks paaride seksiisu kaob, oli sealjuures väga tõsiseid. Näiteks olid inimesed põdenud viimasel aastal suguhaigusi, neil oli kogemusi seksuaalsuhtega, mis ei arvesta mõlema poole huve ning nad tunnevad end partnerist emotsionaalselt kaugenenuna.

Teadlased tegid ka kindlaks, miks just suurem osa naisi kaotab huvi seksimise vastu. Sealjuures selgus, et huvi kaotab sagedamini ühe kindla partneriga naine kui see, kel on aastas kolm või enam partnerit. Küll aga on naiste puhul häirivaks teguriks ka see, kui elatakse koos väikeste lastega või naine on viimase paari aasta jooksul lapse sünnitanud.

Nii mehed kui naised nimetasid olulise tegurina veel seda, et nende soovid lihtsalt ei kattu. Mõlema soo puhul olid negatiivseks mõjuks ka tervisehädad või haigused, sealhulgas depressioon, aga ka õnnetus suhtes olemine. Mehi aga häiris sageli see, kui naine ootas alati neilt initsiatiivi. Samuti ei saa unustada vanust – kõige madalam seksiisu iseloomustas meeste puhul vanusegruppi 35-55 eluaastat ning naistel 55-64 eluaastat.

Mis aitab seksuaalset klappi parandada?

Neil meestel ja naistel, kes tunnistasid, et partneriga seksist rääkimisel pole probleeme, esines ka vähem erimeelsusi magamistoas. Seega on seksuaalse klapi parandamine teoorias lihtne – tuleb vaid olla partneriga aus ning püüda teineteist mõista, mitte alavääristada või häbi tunda.

«Uuring näitab, et oluline on näidata üles huvi ja mõistmist selle vastu, miks ühel partneril enam suurt seksuaalset iha või huvi ei ole. Eriti just naised peavad tähtsaks kommunikatsiooni, kuid ka suhte pikkust ja kvaliteeti,» rääkis uuringut läbi viinud professor Cynthia Graham.

Uuringu kaasautor dr Kirstin Mitchell lisas, et kuna leiti tugev seos avatud suhtluse ja seksuaalse huvi vahel, tulebki näidata empaatiavõimet ning pigem üritada seksuaalsuhet avardada, mitte tegeleda vaid tagajärgedega, milleks võib olla juba jahtunud iha.