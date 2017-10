Dermatoloog soovitab: mida süüa, et nahk oleks korras

Ta soovitab valida eelkõige toidud, milles leidub palju vitamiine ja antioksüdante, kirjutab Business Insider. Näiteks toidud, kus leidub palju C-vitamiini. Dr Gilbert soovitab seetõttu süüa näiteks mangot, maasikaid ja teisi marju.

Lisaks tuleb tema sõnul naha sesiundile kasuks rohelise tee joomine, sest seal leidub anitoksüdanti, katehhiini. Antioksüdante leidub ka punases veinis. Samas soovitab nahaarst veini tarbimisega siiski piiri pidada.

Dr Gilbert tõi huvitava näite, kuidas viis teelusikatäit tomatipüreed aitas vähendada päikesepõletusest tingitud kahjustust 33 protsenti. Ta usub, et sarnane efekt võib olla ka tomateid tarbides.

Kuidas aga kohv nahka mõjutab? Dermatoloogi sõnul on see huvitav küsimus. Sellele vastamiseks tõi ta näiteks uuringus, kust selgus, et kuus tassi kohvi päevas vähendas mittemelanoomse nahavähi esinemise sagedus vähenes 11 protsendi võrra. Dr Gilberti hinnangul ütleb see tulemus küll midagi, kuid ta tõdes samas, et kuus tassi kohvi päevas muuta inimese närviliseks.