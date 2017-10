Soome kiirabi hakkab terroriohu tõttu kandma kuuliveste

Vastava soovituse andis Soome siseministeerium tuginedes riskianalüüsile, kirjutab Yle. Analüüsi kohaselt on Euroopas, sh ka Soomes kasvanud oht, et ametiisikuid rünnatakse.

«Aina enam satuvad päästjad olukord, kus neil tuleb seista silmitsi seninägematu vägivallaga,» rääkis Soome siseministeeriumi päästeosakonna juhataja Esko Koskinen.

Koskineni sõnul on Turus toimunud pussitamine üks näide sellisest reaalsusest Euroopas. «Nüüd, kui see (fenomeen) on jõudnud Soome, on meie järeldus, et me peame olema valmis,» rääkis ta.

Esimesena testisid kuuliveste Helsingi Kallio kiirabitöötajad. «Hiljuti külastas kiirabibrigaad patsienti, kes ähvardas neid noaga. Esimene brigaad pidi põgenema, lukustades uksed. Õnneks lõppes olukord rahumeelselt,» rääkis kiirabipunkti juht Jorma Riihelä.

Soome siseministeerium soovitab kiirabitöötajatel mitte kanda väljaspool tööaega ametivormi, seda eriti ühiskondlikus transpordis.

«Euroopas on olnud mitmeid õnnetusi, kus ametiriietes inimesed, eriti politseinikud on olnud rünnakute sihtmärgiks,» rääkis Koskinen. «Me tahame olla selleks valmis, kui midagi sellist peaks juhtuma,» lisas ta.

Eesti ohuhinnangud

Tallinna kiirabi juhi Raul Adlase sõnul teeb iga riik oma riskianalüüsi ja töötab välja sobivad vastumeetmed. «Eestis ei ole sellist teemat arutatud ja ei tea, et ka päästjad seda kaaluksid. Järelikult ei ole meie ohuhinnangud sellist võimalust tuvastanud,» sõnas Adlas.

Ta lisas, et kiirabi töö üldiste reeglite kohaselt ohualas ei töötata ja ründava isiku teeb kahjutuks politsei.

Kui ohuhinnangud meil peaks muutuma, siis on kiirabi kindlasti valmis ka täiendavaid kaitsevahendeid rakendama. «Ei usu, et see (kuulivesti kandes töötamine – toim) midagi väga keerulist oleks, sest paljudel meie meedikutel on erinevate sõjaliste missioonide kogemus, seal hulgas ka kaitsevarustuses töötamine,» ütles kiirabi juht. Tallinna kiirabis on töövormi kandmine on lubatud vaid tööülesannete täitmisel.

Siseministeeriumist öeldi, et see teema ei ole hetkel Eestis arutuse all.

Soome kiirabi uut varustust näeb siit.