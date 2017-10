Noor naine palub annetajate abi kulukaks näonärvi vigastuse raviks

Olesja probleemid said alguse kõrvasüljenäärme kasvajast, mida tal opereeriti 2016. aastal. Vaatamata operatsioonijärgsele ravile halvenes naise tervis veelgi ning Tallinna ja Tartu arstide tehtud uuringud näitasid parempoolse näonärvi vigastust. Kuna Eestis ei ole võimalik näonärvi siirdamisoperatsiooni teha, peab Olesja minema uuringutele ja operatsioonile Moskva kliinikusse.

Praegu on noore naise nägu moondunud, sest parempoolne põsesarn on pidevalt turses ja kisub ühte näopoolt viltu. Parem silmalaug ei sulgu täielikult ja silm ei niisku, mis segab selgelt nägemist. Samuti ei sulgu Olesjal üks suupool ja vesi ning sülg valguvad suust välja. Naist kimbutavad veel pidevad pea- ja parema näopoole valud.

Haigekassa tema ravi ei toeta. Moskvasse sõidu- ja ravikulud käivad töövõimetuspensionist elavale Olesjale üle jõu.

«Algatasime koostöös heade sõprade ja toetajatega annetusprojekti, et koguda raha ja saata Olesja uuringutele ja operatsioonile Moskva kliinikusse,» ütles MTÜ Naerata Ometi juhataja Kuno Kompus.

Täpsed ravikulud selguvad oktoobri keskpaigaks, pärast Moskvas toimunud uuringuid ja täpsema raviplaani selgumist. Orienteeruvalt läheb ravi koos sõidukuludega maksma 7500 eurot.

«Olesja on ise vabatahtlikuna aidanud koguda raha teiste abivajajate abistamiseks ja me väga loodame, et saame heade inimeste abiga ka tema raviks vajaliku summa kokku,» lisas Kompus.

Olesja ravi toetamiseks saab teha annetuse:

Danske Bank EE053300332132960003

Swedbank EE672200221046387155

SEB EE101010220101993019

LHV EE167700771002598797

Pocopay EE679999000010241983

Saaja: Naerata Ometi MTÜ; makse selgitus: Olesja toetuseks

SMS-annetus:

SMS numbrile 13013 märksõnaga Naerata olesja annetad 1,6 eurot

SMS numbrile 13017 märksõnaga Naerata olesja annetad 3,2 eurot

MTÜ Naerata Ometi abistab üle Eesti puuduses elavaid peresid ja erivajadusega lapsi, keda riik täna piisavalt ei toeta või kes on jäänud elu hammasrataste vahele. MTÜ tegutseb alates 2009. aastast.