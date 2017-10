Lätlase kogemus: Eestist ravimeid ostes säästab 100 eurot

«Arsti sõnul on meil varsti vaja võtta malaariavastaseid ravimeid, tervelt kolm pakendit,» vahendab TVnet lätlanna Agnese kogemust. Ravimi Malarone retsept näpus apteeki minnes sai naine teada, et üks pakk ravimit maksab 57 eurot, kolme eest tuleb välja käia 171 eurot.

«Hind oli selline, et ma esmalt mõtlesin, kas seda rohtu vaja on,» kirjutas naine. Haiguse kohta infot kogudes märkas naine, et Eestis on malaariaravimid märksa odavamad. Nii võttiski ta ette teekonna põhjanaabrite juurde. Eestis küsiti malaaria ravimi eest mitte 57, vaid 23 eurot, nii et kolme pakendi eest tuli arve kokku 69 eurot.

Malarone kuulub malaariavastaste ravimite rühma ja seda kasutatakse parasiidi Plasmodium falciparum’i poolt põhjustatud malaaria profülaktikaks täiskasvanutel ja lastel kehakaaluga üle 40 kg ja Plasmodium falciparum’i poolt põhjustatud ägeda tüsistumata malaaria raviks täiskasvanutel ja lastel kehakaaluga üle 11 kg.

Malarone sisaldab kahte toimeainet, mis hävitavad malaariaparasiidid organismis, et ravida või ennetada malaariat.