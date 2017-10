Ortodondid: hambaklambreid tuleks kanda terve elu

Briti ortodontide selts julgustab patsiente hambaklambrite kandmist öösel jätkama, isegi kui hambad on juba fikseeritud. Seda uuringu tõttu, mis leidis, et 70 protsenti inimestest, kes kandsid hambaklambreid, vajasid 10 aasta pärast uuesti ravi.

Varem arvati, et kui patsiendid jõuavad teatud vanusesse, jäävad hambad lõpuks stabiilseks. Nüüd teatakse aga, et on võimalus, et hambad liiguvad terve elu jooksul. See on umbes sama normaalne nähtus nagu vananemine.

Ortodontiline ravi on enamasti pikk protsess, kuid kui fiksaatorite kandmine lõpetada võib raske töö kaotsi minna. Peale hammaste korrigeerimist antakse enamikele patsientidele äravõetav klamber, mida peaks kandma öösel. Siiski loobuvad enamik patsientidest sellest mõne aja jooksul.