Testi end: kas sind kimbutab läbipõlemise oht?

Läbipõlemine on stressisündroom, mida kogetakse seoses oma tööga, kirjutab kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut Katri-Evelin Kalaus Kliinik.ee portaalis. Selle sagedasemad sümptomid on igapäevane tahtmatus minna tööle, mõtted läbikukkumisest, viha ja käegalöömine, isoleerumine ja eemalehoidmine, ükskõiksus oma töö suhtes, positiivsete emotsioonide puudumine klientide suhtes, pidev kella vaatamine, küüniline ja süüdistav hoiak klientide suhtes, sagedased külmetushaigused ja peavalud, töölt puudumine, kehv uni, ülemäärane ravimite või alkoholi tarvitamine jne.

Läbipõlemisest on Kalausi sõnul enim ohustatud nende erialade töötajad, kes tegelevad teiste inimeste abistamisega (arstid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, õpetajad jt). Neis valdkondades tegutsevatel inimestel on sageli kõrged ideaalid ja suur soov teisi aidata. Kuna pidevalt töötatakse inimeste probleemide ja rahuldamata vajadustega, siis avastatakse, et pakutav abi on sageli ebapiisav. See viib esimese läbipõlemissündroomi staadiumi, emotsionaalse kurnatuseni.

Seejärel toimub järk-järguline emotsionaalse seotuse vähenemine oma klientidega ja taibatakse, et liigne emotsionaalne hõivatus tekitab hoopis endale probleeme. See toob kaasa klientide ebaisikulise kohtlemise, mis on teine läbipõlemise staadium. Kui välja on kujunenud emotsionaalne kurnatus ja negatiivsed hoiakud klientide suhtes, siis kasvab rahulolematus iseendaga. Spetsialistid võivad mõelda, et ei mõista oma kliente ega saavuta piisavalt nendega töötades. Nii langeb enesehinnang ja töösse panustatakse järjest vähem (kolmas staadium), mis säilitab negatiivseid emotsioone.

