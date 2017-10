Üürilepinguta jäänud apteek pole rahul ravimiameti ja regionaalhaigla otsustega

Regionaalhaigla korraldas apteegipinnale üürniku leidmiseks avaliku konkursi, mida ei võitnud seni pinda üürinud Terve Pere Apteek, vaid Benu apteek. Terve Pere Apteek OÜ polnud aga nõus üüripinnalt välja kolima. Ravimiameti teatel ei võinud Terve Pere Apteek OÜ enam esmaspäevast, 9. oktoobrist regionaalhaigla apteegis ravimeid väljastada.

Apteek on seisukohal, et ravimiamet võttis üürivaidluses kohtuniku rolli. «Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp otsustas astuda kohtu asemele ja keelas Eesti suurimas haiglas asuval apteegil ravimite väljastamise. Kristin Raudsepa tegevus on pretsedenditu ning viitab ametivõimu kuritarvitamisele. Ravimiameti peadirektor diskrimineerib Terve Pere Apteeki kõige halvemas mõttes,» teatas oma seisukoha Terve Pere Apteek OÜ juhatuse liige Kadri Ulla.

Ta väidab, et PERHi apteegipinna konkurss ei olnud kooskõlas Eestis kehtiva seaduse ja heade tavadega. «Kuna Terve Pere Apteek OÜ-l on PERH-iga üürikokkulepe ja legaalne alus apteegiruume kasutada, pöördume nii PERHi kui ravimiameti vastu kohtusse,» lausus Ulla. Terve Pere Apteek OÜ juhatuse liikme sõnul ollakse ravimiameti otsus (peatada haiglas asuva apteegi tegevusluba) vaidlustanud halduskohtus ja taotletud on õiguskaitset, et avada apteek tavapärasel viisil niipea kui võimalik,» lasus ta ja lisas, et kui PERHil on üürikokkuleppe osas teine seisukoht, peab vaidluse osas otsuse tegema kohus.

Ravimiamet peatas osaliselt PERHis apteegis tegutseva Terve Pere Apteek OÜ tegevusloa kuni ettevõte esitab kehtiva üürilepingu. Ravimiamet teatas, et ei sekku regionaalhaigla ja Terve Pere Apteek OÜ üürivaidlusesse. Ameti sõnul on nende ülesanne kontrollida tegevusloa omaja vastavust tegevusloa nõuetele.

Ravimiamet on küsinud üürilepingut Terve Pere Apteek OÜ-lt, kuid siiani ei ole ettevõte seda esitanud. Tegevusloa osaline peatamine jätab apteegile võimaluse anda oma valduses olevad ravimid üle näiteks teisele apteegile või hulgimüüjale. Ravimiameti teatel on amet andnud ettevõttele võimaluse ennast tegevusloa nõuetega vastavusse viia. Lõpliku otsuse tegemiseks on ametil aega 30 päeva, see aeg sõltub ka sellest, milliseid dokumente tegevusloa omaja ravimiametile esitab.

Ravimiameti menetlus kestab ning amet ootab praegu ettevõtja selgitusi Terve Pere Apteek OÜ edasise tegevuse osas nõuetele vastavusse viimiseks. Kui apteegi omanik on seisukohal, et mittevastavust ei esine, siis tuleb selle kohta esitada ravimiametile Terve Pere Apteek OÜ käsutuses olevad dokumendid, näiteks kehtiv üürileping vms, mida ettevõte pole seni teinud.

Regionaalhaigla esitas 04. oktoobril hagi Terve Pere Apteek OÜ vastu nõudega üüripind vabastada.

Terve Pere Apteek OÜ muretseb ka ravimite kättesaadavuse pärast haiglas. Ravimiameti ja PERHi hinnangul on ravimid haigla patsientidele ja külastajatele kättesaadavad. Haiglat varustab ravimitega regionaalhaigla enda haiglaapteek ja haiglat külastavad patsiendid saavad osta jaemüügi korras ravimeid teistest apteekidest. Lähim apteek asub regionaalhaigla kliendiparkla kõrval, haiglast umbes 200 meetri kaugusel, aadressil Sütiste tee 17.

Regionaalhaigla leiab, et on teinud omalt poolt kõik võimaliku tekkinud olukorra lahendamiseks ja patsientidele võimalikult mugava teeninduse tagamiseks. «Oleme korraldanud ka nii vähiravipatsientide ravimite kui teistele patsientidele harva vajaminevate ravimite kättesaadavuse haiglale lähimas apteegis,» ütles regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. Ta lisas, et haigla arstid on olukorraga kursis ja oskavad patsiente juhendada.

PERHis apteegiteenuse osutamise avaliku konkursi võitnud Benu Apteek on valmis apteegi avama kohe kui endine rentnik pinna vabastab. «Kuna konkursi tingimusi ega tulemusi keegi ei vaidlustanud, siis olime valmis alustama nii nagu üürileping ette näeb – eelmisel esmaspäeval,» ütles Benu apteegi tegevjuht Kaidi Kelt.

Ta lisas, et neil on laos ootamas mööbel, valgustid ja teenindamiseks vajalikud arvutid ning ettevalmistatud on vajalik sortiment. Olemas on ka PERHi apteegis töötama hakkavad proviisorid, kellel ei ole võimalik ettenähtud töökohale asuda.

Benu tegevjuhi sõnul piisaks võtmete kättesaamise järel 12 tunnist, et apteek oleks sisustatud ja valmis ravimiameti inspektsiooniks. Kui ravimiamet väljastab seejärel tegevusloa, siis kulub 48 tundi, et ravimid sisse tellida ja apteegi uksed avada.