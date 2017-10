Seisund, mis paneb massiliselt juuksekarvu peast välja kiskuma

Trihhotillomaania on kompulsiivne häire, mil inimene kisub endal ära juukseid või kehakarvu, enamasti näiteks kulmukarvu või ripsmeid, kirjutab Business Insider. New Yorki kognitiivse käitumispsühholoogiakeskuse juht Dena Rabinowitz märgib, et inimesed, kes endal juukseid välja kisuvad, otsivad sellest eri sorti naudingut. Mõnele meeldib see tunne, mõni teeb seda ärevusest, teine tahab lihtsalt juukseid enda käes näha.

Rabinowitzi sõnul ei tule trihhotillomaania enamasti sünnist saati kaasa, vaid areneb välja lapse- või noorukieas tingituna ärevusest või stressist ja esineb sagedamini tüdrukutel. Iseenesest ei ole see ohtlik, aga selle tagajärjed on pigem sotsiaalset sorti. Kui inimene on endal peast kiskunud juba hulga juukseid ning see tegevus jätab maha kiilakad laigud, võivad need teistes inimestes tekitada küsimusi või isegi pahameelt.

Trihhotillomaania on psüühiline probleem ning arst peab selle ravimiseks esmalt selgeks tegema, millised inimese käitumismustrid seda põhjustavad. Sageli peab inimene tegema muudatusi oma elukorralduses, et stressitaset vähendada, mis peaks omakorda leevendama ka juuste väljakiskumist.

Taolisi kompulsiivseid häireid on teisigi. Näiteks närivad paljud inimesed küüsi, rebivad haavadelt ära koorikuid või vigastavad küüneümbruse nahka. See ei tähenda tingimata, et neil on probleem. Kui see hakkab aga segama igapäevaelu ja põhjustab suurt stressi või vigastusi, on asi juba tõsisem ning pöörduma peaks spetsialisti poole.