Rasvunud lapsi ja teismelisi on kümme korda rohkem kui 40 aasta eest

Ülekaalulisi lapsi oli 2016. aasta andmete järgi 213 miljonit, kirjutab CNN teadusajakirjas The Lancet äsja avaldatud uuringu tulemuste põhjal.

Laiemalt vaadates on näha, et ligikaudu 5,6 protsenti tüdrukutest ja 7,8 protsenti poistest olid eelmisel aastal rasvunud. Laste rasvumisega paistsid eriti silma enamik Vaikse ookeani saari, näiteks Cooki saared ja Nauru, kus on rasvunud enam kui 30 protsenti lastest vanuses 5 kuni 19 eluaastat.

Neile järgnesid sama vanusegrupi puhul enam kui 20 protsendiga USA ja mõned Kariibi mere piirkonda jäävad riigid, näiteks Puerto Rico. Samuti Lähis-Ida riigid, nagu Kuveit ja Katar.

Eestis oli 1975. aastal samas vanusegrupis rasvunud alla viie protsendi. 2016. aastal oli see protsent 5 kuni 10.

Teadustöö eestvedaja, Suurbritannia Imperial College'i professor Majid Ezzati sõnul on nelja viimase kümnendiga laste ja teismeliste rasvumise näitajad tõusnud üle maailma ning kasv jätkub madala ja keskmise sissetulekuga riikides. Tema sõnul on rasvumine kõrgem sissetulekuga riikides hakanud viimasel ajal stabiliseeruma, kuigi rasvunute arv on jätkuvalt lubamatult suur.

40 aasta jooksul on lisandunud rasvunud lapsi ja teismelisi eriti Ida- ja Lõuna-Aasias. «Nüüd on meil lapsed, kelle kaal tõuseb juurde juba viie-aastaselt,» rääkis Ezzati.

Kui inimene on juba lapsena rasvunud, siis on tal suurem tõenäosus olla rasvunud ka täiskasvanuna ning see toob kaasa erinevaid terviseriske, näiteks suurema tõenäosuse diabeedi, südamehaiguste või osa vähitüüpide tekkeks.

Täiskasvanute puhul defineeritakse rasvumist lähtudes kehamassiindeksist (KMI). Kui KMI on vahemikus 18,5 kuni 24,9, siis on tegemist tervisliku kehakaaluga. 25 kuni 29,9 vahemikku jääv KMI tähendab ülekaalu ning KMI üle 30 näitab rasvumist. Laste puhul on vahemikud teised ja sõltuvad ka nende vanusest.

Uuringu läbiviimises osales enam kui tuhat teadlast, kes analüüsisid rohkem kui 130 miljoni inimese kaalu ja pikkuse andmeid. Nende seas oli rohkem kui 31 miljonit last vanuses viis kuni 19 eluaastat. Uuringu eesmärk oli saada teada rasvumisega seotud trendid 1975. aastast 2016. aastani.