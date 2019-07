Tõhus nipp, mis leevendab põiepõletikku

Naistel on kuseteedepõletikeks suurem soodumus. Seda eriti just oma anatoomia tõttu – lühema kusiti tõttu on bakteritel lihtsam pärasoolest vagiinasse ja sealt edasi põide kanduda. Uuringu autor dr Thomas Hooton ütles, et suurem vedelike tarbimine vähendab põiepõletike riski kahel moel. Vesi takistab bakterite kinnitumist põiele ja vähendab bakterite üldist kontsentratsiooni, mis põletikku võiks põhjustada.