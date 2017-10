Uuring: naiskirurgide operatsioonide järel oli väiksem tõenäosus surra

Kanadas läbiviidud populatsioonipõhises uuringus osales 104 630 patsienti, keda ravis 3314 kirugi, kirjutab Med24. Neist 774 olid naissoost ja 2540 meessoost kirurgid.

Võrreldi 25 erineva kirurgilise protseduuri tulemusi Kanadas Ontario haiglates. Selgus, et naissoost kirurgide patsientidel oli veidi väiksem tõenäosus surra 30 päeva jooksul peale operatsiooni, aga ei olnud märkimisväärset erinevust haiglasse tagasisuunamise ja komplikatsioonide osas.

Samuti ei olnud erinevusi seoses arsti sooga patsientide puhul, kellele tehti erakorraline lõikus, kui patsiendid reeglina ei saa arsti ise valida. Tulemused jäid enamvähem samaks, kui arvestati lisafaktoreid nagu erinevusi patsiendi seisundis.

Autorite sõnul pole põhjused teada, miks naiskirurgide tulemused on veidi paremad, kuid see võib olla seotud rohkem juhenditest kinnipidamise, suurema patsiendikesksuse ja parema kommunikatsiooniga. Nad rõhutavad, et tegu on vaatlusuuringuga ja mingeid kindlaid järeldusi ei saa põhjuse ja tagajärje osas teha.

