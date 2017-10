Võta eeskuju: nii võitlevad need edukad inimesed stressiga

Business Insider jagab näpunäiteid, kuidas on mõned tuntud ja oma erialal edukad inimesed õppinud stressi vältima.

Bill Gates loeb enne uinumist raamatut. Microsofti asutaja loeb enese rahustamiseks tunnikese enne magamaminekut, olenemata sellest, mis kell parajasti on. Gates on avaldanud, et ta on palju õppinud investor Warren Buffettilt. «Tal on oskus inimesed maha rahustada, töötada asjadega, millel on tõesti kaalu ning kõik need ka läbi mõelda – ta on omamoodi geenius,» on Gates Buffetti kohta öelnud. Teisisõnu soovitavad mõlemad keskenduda olulistele asjadele.

Tim Cook ignoreerib küünilisi inimesi. Apple’i tegevjuht soovitab olla positiivne ning mitte siduda end inimestega, kes mõjuvad stressitekitavalt. «Praegune ühiskond on selliseid täis ning peame õppima neid ja nende juttu eirama. Kui me seda ei tee, närivad nad end su mõtetesse ja hakkad samuti mõtlema kõigele negatiivsele,» on ta öelnud.

Warren Buffett mängib ukulelet. Buffett on tuntud kui ohtrate hobidega mees. Muuhulgas naudib ta ukulele mängimist, mis viib mõtted töölt mujalt ja mõjub lõõgastavalt.

Sheryl Sandberg lülitab telefoni ööseks välja. Facebooki tegevjuht üritab õhtul lõpetada sotsiaalmeedia ja e-kirjade lugemise ning lülitab telefonigi välja. Ta tõdeb, et vahel on see küll raske, kuid lõppude lõpuks on ööuni palju kvaliteetsem, kui ei pea neile asjadele mõtlema.

Jack Dorsey jälgib kindlat graafikut. Twitteri kaasasutaja ütleb, et tema kiire eluviisi juures aitab pea selgena hoida kindel graafik. Nimelt jagab ta ülesanded eri päevadesse ära: esmaspäeviti on koosolekud, teisipäeviti toimub tootearendus, kolmapäevad on turundusalasteks ülesanneteks, neljapäevad suhtlemiseks ja reeded firma tulevikule mõtlemiseks. «Arvan, et stress tuleb ootamatust koormusest. Mida rohkem regulaarsust ja järjepidevust ajakavas on, seda vähem kaasneb ka stressi,» soovitab ta.

Susan Wojcicki jätab aega perele. Youtube tegevjuht võtab stressi vältimiseks aega iseendale ja oma perele. Perepuhkused mõjuvad värskendavalt ning aitavad tema sõnul tööl isegi edukam olla.

Indra Nooyi panustab enesekindlusele. PepsiCo tegevjuht õppis enesekindlust ja tööeetikat juba varases nooruses. Seda õpetas talle vanaisa, kes käskis iga loobumise korral naisel 200 korda paberile kirjutada: «Ma ei leia endale vabandusi.» Täna on naine edukas ettevõtja ning tuletab endale seda meelde, kui käes on ka rasked ajad.

Jeff Bezos naerab palju. Amazoni asutaja annab kinnitust väljendile, et naer pikendab eluiga. Samas märgib ta, et stressi põhjustab ka see, kui eirad asju või kohustusi, mida ei peaks eirama. «Stress tekib siis, kui me ei tee midagi asjade suhtes, mille üle meil tegelikult on kontroll,» nentis mees. Seepärast üritab ta alati probleemi tuvastada, selle lahendada ning seejärel edasi liikuda.