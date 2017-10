Laste silmaprobleemid: varajane arstikülastus tagab korraliku nägemise

Täna on ülemaailmne nägemispäev, mille raames pööratakse tähelepanu nägemispuudele ja vaegnägemisele ning nende haiguste ennetamisele ja ravile. Fookuseks on laste silmanägemise parandamine ja haiguste õigeaegne avastamine.

Laste põhilisteks nägemishäireteks eelkoolieas on hüpermetroopia ehk kaugnägevus ja amblüoopia ehk laisk silm. Laisk silm tähendab seda, et inimene kasutab vaid ühte silma ja aju «unustab» nii teise silma olemasolu. Kuna üks silm saadab ajju terava ja teine häguse pildi, siis kasutab aju ainult teravat pilti. Kõige lihtsamalt annab laisast silmast märku see, et silmad ei tee koostööd.

Silmaarst dr Karin Alasi sõnul ongi kõige olulisem amblüoopia varajane avastamine. «99 protsendil juhtudest on tegemist kaasasündinud haigusega, mida on enne kooliiga võimalik tõhusalt välja ravida. Kuid väga oluline on, et laps jõuaks silmaarsti juurde 3-4 eluaasta vahel, sest amblüoopia puhul on väga oluline varajane avastamine,» sõnas Alasi.

Silmaarsti sõnul on prillide kandmine oluline inimese edasiseks eluks. Kui varakult lapse nägemist prillidega korrigeerida, siis on lootust, et täiskasvanuna on tal vähemalt prillidega 100 protsendiline silmanägemine. Ravimata amblüoopne silm jääb nõrgaks ka täiskasvanueas, kuna peale kaheksandat eluaastat ei ole võimalik amblüoopse silma nägemist prilliga enam oluliselt mõjutada.

«Praegusel hetkel on 3-aastastel lastel nägemiskontroll kohustuslik ja kui vanemad sellest kohustusest kinni peaksid, siis oleks võimalik lapse nägemishäire varakult diagnoosida ja alustada raviga. Paraku reaalne olukord näitab, et paljud lapsed jõuavad esimest korda silmaarsti juurde alles kooli minnes või isegi hiljem,» lisas Alasi.

Alasi sõnul ei teadvusta paljud vanemad amblüoopia ravimise olulisust ega oska märgata, et lapse nägemisega midagi valesti on. «Vanematel ei olegi ise võimalik aru saada, et lapse nägemises midagi valesti on. Tihti tuleb amblüoopia diagnoos lapsevanematele üllatusena, kuna nad ei ole lapse käitumises midagi ebatavalist märganud. Seetõttu ongi õigeaegne kontroll väga oluline ja vahel on vaja teha lausa mitu kontrolli, et haigus tuvastada ja õige ravi määrata.»