Ebayst ostetud näokoorijad tekitasid happerünnakule sarnanevaid vigastusi

Keemiline koorimine on protseduur, mis eemaldab näolt kahjustunud nahakihid ja stimuleerib uute ja tervemate rakkude paljunemist. Protseduuri viib läbi õppinud spetsialist. News.com.au aga kirjutab, et paljud naised on üritanud teha omaloomingut eBay veebikaubamajast soetatud odavate koorijatega ning kannatavad nüüd valulike ja põletavate haavade käes.

Ebays müüdud soodsad koorijad sisaldasid nimelt kosmeetikatööstuses keelatud aineid, näiteks trikloroäädikhapet (TCA) ning mõned isegi kuni saja protsendi ulatuses puhast hapet. Müüjad seevastu kiitsid, et selline toode võib vähendada aknet ja kortsukesi. Väidetavalt on tooted meditsiiniliselt tunnustatud kvaliteediga, aga nende soodne, paarikümneeurone hind paneb selles sügavalt kahtlema. Protseduur ise maksab kvaliteetsetes ilusalongides nimelt kordades rohkem.

Edela-Inglismaalt Wiltshire’st pärit Hannah Smith soetas näiteks TCA-d sisaldava toote, mille kasutamise järgselt tundis ta, justkui oleks keegi tema näonahka pealt õgima hakanud. Arst olevat 23-aastasele naisele öelnud, et ta on veel õnnega koos, kuna pääses operatsioonist ja kõige hullemast.

«See oli alles stardikomplekt, mis ei peaks olema ohtlik. Sekunditega aga oli mu nägu justkui leekides. Sellest jäid näole püsivad kahjustused ning pidin töölt üheksa päeva puuduma,» jagas naine oma kogemust.

Kampaaniagrupi «Safety in Beauty» (turvalisus ilutoodetes – toim.) andmeil on nad aastaga saanud 27 teadet ebaturvaliste keemilise koorimise toodete kohta. Selle asutaja Antonia Mariconda andmeil said nad üksjagu teateid toodete müümisest laatadel.

«Inimesed mõtlevad, et need on lihtsalt nahahooldustooted, kuid nende tekitatud kahjustused võivad olla samaväärsed happerünnakuga. Isegi kerge koorimine võib tekitada püsiva nahakahjustuse,» kirjeldas ta.

Ebay kõneisik sõnas lisaks, et kuna tooted on Suurbritannia kauplustes ja ka veebipoodides keelatud, eemaldatakse need koheselt müügilt.