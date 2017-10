Põhjus, miks tekib sageli tunne, nagu keegi jälgiks sind

Vahel juhtub, et tunned justkui kedagi ennast vaatamas, tõstad pilgu ning satudki silmast-silma kontakti mõne võõraga, kirjutab Reader’s Digest. See on nii seepärast, et isegi kui sa ise seda ei märka, tahavad silmad haarata ikkagi ka selliseid detaile, mis on väljaspool su vaatevälja. Nii oskadki kohe pilku tõstes vaadata inimese suunas, kes juba enne sind vaatas.

Tegu on ellujäämistehnikaga, mis on juba inimese kui ka looma loomuses, et tabada võimalik oht. Samas inimesega tekkinud silmsideme puhul võib ta ka ette tunda, et keegi soovib temaga suhtlema asuda, mille puhul ongi see signaal peatsest suhtlemisest.

Mis toimub aga siis, kui oled täiesti üksinda ning kõhe tunne, justkui keegi piidleks sind, hiilib ikkagi ligi? Psühholoogilises mõttes on tegu inimese enda valearusaamaga, mil ta tegelikult peegeldab omaenda füüsilisi tegevusi ja mõtteid. Tavaolukorras suudame küll enda keha teiste omadest eristada, ent vahel toimub väike meeltesegadus ning «müstilise jälgija» asemel tunnetame omaenda topeltkeha või -vaimu. Seda eriti siis, kui oled ärevil või peas on nii hulgaliselt mõtteid, et justkui olekski sind mitu.