Kuidas valimisjärgsest pettumusest üle saada?

Lootsid võib-olla seekord mõne uue tulija poolt hääletades, et kandidaat pääseb kohalikku omavalitsusse ja nüüd hakkavad asjad hoopis teisiti olema. Asjad ei läinud aga plaanipäraselt ning kui sind valdab nüüd lootusetuse tunne, siis ei ole käegalöömisest kasu. Pigem püsi tavapärasel kursil ja tee midagi endale või teistele kasulikku, vahendab USnews.

Säilita oma tavaline rutiin ja tegele tervisele kasulike tegevustega

Pettumust valmistavatel aegadel on oluline mitte rajalt kõrvale kalduda ning osaleda tegevustes, mis ellu tasakaalu toovad. Kui inimesed tunnevad end õnnetult, siis kipuvad nad tegevusetuks jääma ja endasse tõmbuma. Eemaldumine ja tegevusetus paneb end aga veelgi halvemini tundma. Trenni tegemine aitab tuju tõsta, sest vabastab heaolu suurendavaid endorfiine.

Vali hoolikalt, kellega valimistest rääkida

Kui sul on äärmuslike poliitiliste vaadetega sõpru, sugulasi või kolleege, kes ei ole võimelised avatud ja üksteisega arvestavaks arutluseks, siis on ilmselt parem nendega valimistest üldse mitte rääkida. See on mürgine ja närvesööv vestlus, mis ei vii kuhugi.

Kuid kui tead kedagi, kes on valmis ka teiste mõtteid arvesse võtma ja oma veendumusi tsiviliseeritult arutama, võib temaga vestlemine pakkuda tõelist lohutust.

Näe suuremat pilti

Kui sulle ebameeldiv kandidaat või erakond pääses volikokku, siis võib tunduda, et tagajärjed on apokalüptilised. Kuid ilmselt see ei ole nii, sest on vähetõenäoline, et kõik nende valimislubadused viiakse kohe täide ja elu muutub kardinaalselt. Muutused ei saa toimuda üleöö ja kipume valimiste tulemusi katastroofilisemaks mõtlema, kui need tegelikult on.

Hoia oma emotsioonid vaos

Ära lase oma emotsioonidel ennast juhtida. Kuigi võid end äreva või isegi vihasena tunda, on kasulikum need tunded kõrvale jätta ja oma päeva nautida. Proovi olla praeguses hetkes ja mõelda, et hetkel õudsena paistvad asjad võivad nädala pärast tunduda hoopis teisiti Pea meeles, et oled ka varem keeruliste olukordadega hakkama saanud.

Võta osa

Hakka töötama poliitilise kandidaadi või eesmärgi kasuks, millesse usud. Selle jaoks võid hakata allkirju koguma, näiteks tegema vabatahtlikutööd loomade varjupaigas või toidupangas. Enda jaoks olulistesse teemadesse panustamine aitab hoida positiivset meeleolu.

Vähenda uudiste ja sotsiaalmeedia tarbimist

Kui tunned valimistulemuste pärast pettumust, siis ära loe nende kohta käivad uudiseid. Vähenda mõneks ajaks ajalehtede ja sotsiaalmeedia jälgimist ning vali raadio- ja telekanalid, mis ei räägi poliitilistest uudistest.

Võta uudiste ja sotsiaalmeedia vaatamiseks näiteks 30 minutit päevas, et mitte ennast ebameeldivate uudistega üle koormata. See limiit aitab luua emotsionaalse ja füüsilise vahemaa ning keskenduda enda jaoks olulisemale.